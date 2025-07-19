Lishui Havalimanı Resmen Açıldı

HANGZHOU, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin güneyinde yer alan Lishui Havalimanı hava trafiğine resmen açıldı.

Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı'ndan cuma öğleden sonra havalanan CA1873 sefer sayılı ilk uçak, Lishui Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.

Yurtiçi bölgesel havalimanı olarak hizmet verecek yeni tesis, 2.800 metrelik pisti ve 12.000 metrekarelik terminal binasıyla yıllık 1 milyon yolcu ve 4.000 ton kargo kapasitesine sahip.

Lishui Ulaştırma Bürosu Başkanı Luo Xiaolin, havalimanının açılışının kenti kapsamlı bir ulaşım merkezi haline getireceğini, 2,7 milyon yerel sakine ve yurt dışındaki 470.000 Çinliye daha iyi ulaşım hizmeti sunacağını, bölgenin doğal güzelliklerine daha fazla turist çekeceğini ve yatırım yapacak işletmeleri teşvik edeceğini belirtti.

Havalimanı ilk gününde Beijing ve Shanghai seferlerine başladı. Yıl içinde Guangzhou, Shenzhen, Guiyang, Chongqing ve Chengdu kentlerine seferlerin başlatılması planlanıyor. Toplam rota sayısının 2025 yılı sonuna kadar 10'u aşması, 2026 itibarıyla ise 14'e ulaşması hedefleniyor.