Litvanya, 6 Ekim olayı sonrası Kaliningrad sınırına ordu desteği istedi - Son Dakika
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Litvanya, 6 Ekim olayı sonrası Kaliningrad sınırına ordu desteği istedi

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Litvanya İçişleri Bakanı Martynas Katelynas, Rusya'nın Kaliningrad eksklavıyla sınırın korunmasına destek için ordunun görevlendirileceğini açıkladı. 6 Ekim'de Letonya sınırındaki olayın ardından alınan önleyici kararla sınır muhafızlarına destek için ordu kullanılması istendi.

Litvanya İçişleri Bakanı Martynas Katelynas, ülkesi ile Rusya'nın Kaliningrad eksklavı arasındaki sınırın korunmasına destek olması için ordunun görevlendirileceğini açıkladı.

Bakan Katelynas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Ekim'de Letonya sınırında yaşanan olayın ardından bölgedeki genel güvenlik durumunu değerlendirdiklerini ve Rusya'nın seferberlik ilan edebileceğine ilişkin sinyalleri dikkate alarak ek önleyici tedbirler aldıklarını belirtti.

Bu kapsamda Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas'a başvurduğunu aktaran Katelynas, Rusya'nın Kaliningrad eksklavıyla sınırın korunmasında sınır muhafızlarına yardımcı olmak üzere, ordunun kullanılmasını istediğini ifade etti.

Katelynas, Litvanya sınırındaki durumun sakin olduğunu ve paniğe neden olacak bir durum bulunmadığını belirterek askerlerin görevlendirilmesinin benzer olayların önüne geçmek ve hazırlıklı olmak amacıyla alınan önleyici bir karar olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Letonya'nın Belarus sınırında 6 Ekim'de silahlı kişilerin yaklaşık 20 kişilik göçmen grubunu ülkeye geçirmeye çalışması ve birkaç saat sonra maskeli kişilerin sınırı geçerek gözetleme kameralarını çalması üzerine güvenlik güçleri alarma geçmişti.

Rusya'nın en batıdaki toprağı olan Kaliningrad, 1991'den bu yana eksklav konumunda bulunuyor.

Eksklav ifadesi, bir devletin başka bir devletin araya girmesiyle ana karasıyla bağlantısı kesilmiş topraklarını tanımlamak için kullanılıyor.

Kaynak: AA
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