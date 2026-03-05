Litvanya, ABD'nin İran Operasyonlarına Destek Verebilir - Son Dakika
Litvanya, ABD'nin İran Operasyonlarına Destek Verebilir

05.03.2026 13:53
Litvanya, ABD'nin İran'a karşı askeri operasyonlarına hava sahasını açabilir. Destek kararı siyasi liderlerce verilecek.

Litvanya Silahlı Kuvvetleri Komutanı Raimundas Vaiksnoras, ABD'nin İran'a karşı askeri operasyonlarını desteklemek amacıyla ABD askeri uçaklarının Litvanya topraklarını kullanmasına izin verebileceklerini belirtti.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, Vaiksnoras, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının, İran'ın nükleer hedeflerini sınırlamak amacıyla meşru olduğunu savundu.

Vaiksnoras, İran'ın Rusya tarafından güçlü şekilde desteklendiği değerlendirmesinde bulunarak, "İran giderek hepimiz için, tüm Batı ve demokratik dünya için bir tehdit haline geliyor. Bence bu tehdit kök salmadan ve Orta Doğu'ya hakim olmaya başlamadan önce alınmış zamanında bir karardı." dedi.

Litvanya'nın, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını diplomatik, ekonomik ve bilgi alanında destekleyebileceğini belirten Vaiksnoras, destek kapsamında ABD askeri uçaklarının Litvanya topraklarını kullanmasına izin verilmesinin de yer alabileceğini kaydetti.

Vaiksnoras, böyle bir kararın nihai olarak ülkenin siyasi liderleri tarafından verileceğini vurguladı.

Orta Doğu'daki çatışmanın özellikle hava savunma tedariki açısından Ukrayna'daki savaştan dikkati başka yöne çekme riski taşıdığına işaret eden Vaiksnoras, Batılı müttefiklerin Ukrayna'ya desteğini sürdürme sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Litvanya, ABD'nin İran Operasyonlarına Destek Verebilir - Son Dakika


