Litvanya Başbakanı Sinkevicius'a tezdeki 5 intihal için 6 ay süre önerildi - Son Dakika
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Litvanya Başbakanı Sinkevicius'a tezdeki 5 intihal için 6 ay süre önerildi

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ISM Yönetim ve Ekonomi Üniversitesi etik komisyonu, Başbakan Sinkevicius'un doktora tezinde 5 intihal ve 2 uygunsuz metin kullanımı tespit etti. Komisyon, derecenin hemen iptal edilmemesini ve düzeltmeler için 6 ay süre verilmesini tavsiye etti.

Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevicius'un doktora tezinde intihal ve uygunsuz metin kullanımları tespit eden üniversitenin etik komisyonu, Sinkevicius'a ihlalleri düzeltmesi için 6 ay süre verilmesini ve doktora derecesinin hemen iptal edilmemesini tavsiye etti.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, ISM Yönetim ve Ekonomi Üniversitesinin etik komisyonu, Sinkevicius'un 2015'te savunduğu alkol tüketimi konulu doktora tezini inceledi.

İncelemede, komisyon 5 intihal vakası ile intihal sayılmayan 2 uygunsuz metin kullanımı tespit etti.

Komisyon, söz konusu ihlallerin üniversitenin akademik dürüstlük ilkelerini ve doktora araştırmalarının bağımsız yürütülmesine ilişkin gereklilikleri ihlal ettiği sonucuna vardı.

Doktora derecesinin derhal iptal edilmesi yönünde adım atılmasının orantısız bir ceza olacağı sonucuna varan komisyon, tezin değerlendirilmesi veya savunulması süreçlerinde herhangi bir ihlal tespit edemedi.

Komisyon, tezde yapılması gereken düzeltmelerin ve kaynak gösterimlerinin belirlenerek kamuoyuyla paylaşılmasını, bu sürecin 60 gün içinde tamamlanmasını önerdi. Söz konusu düzenlemelerin onaylanmasının ardından Sinkevicius'a tezini düzeltmesi için 6 ay süre tanınacak.

Düzeltilen tez, doktora komitesi tarafından incelenecek ve düzeltme ekiyle birlikte yayımlanacak. Sinkevicius'un belirlenen süre içinde eksiklikleri gidermeyi reddetmesi halinde, komisyon doktora derecesinin iptaline yönelik sürecin başlatılmasını tavsiye edebilecek.

Sinkevicius, BNS haber ajansına yaptığı açıklamada, komisyonun bulgularını kabul ederek gerekli düzeltmeleri hazırlayacağını belirterek, "Veri analizini kendim yaptım ve sonuçları kendim oluşturdum. Bu nedenle çalışmamdan hiçbir zaman şüphe duymadım ancak tespit edilen ihlallere itiraz etmiyorum." ifadesini kullandı.

ISM Yönetim ve Ekonomi Üniversitesi Rektörü Dalius Misiunas da komisyonun tarafsızlık ve nesnellik ilkelerine uygun, kapsamlı ve profesyonel bir inceleme yürüttüğünü vurguladı.

Sinkevicius'un doktora tezi hakkındaki inceleme, temmuz ayında ortaya çıkan intihal iddialarının ardından başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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