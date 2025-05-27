Litvanya Cumhurbaşkanı'ndan Gazze Açıklaması - Son Dakika
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Litvanya Cumhurbaşkanı'ndan Gazze Açıklaması

27.05.2025 20:01
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Nauseda, Gazze'deki insancıl hukukun ihlal edildiğini belirtti ve iş birliği çağrısı yaptı.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de insancıl hukukun ihlal edildiğini "görmemenin imkansız olduğunu" belirtti.

Nauseda, Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonu'na (LRT) verdiği mülakatta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gazze'de insancıl hukukun ihlal edildiğini "görmemek için kör olmak gerektiğini" ifade eden Nauseda, "Bu ihlaller var, görmemek imkansız." dedi.

Nauseda, "İş birliği yapmamız gerektiğine inanıyorum çünkü yapmazsak İsrail'e yönelik sözlerimiz anlamsız olacak çünkü (bu durumda) İsrail ile hiçbir ilişkimiz olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyadaki birçok ülkenin ihlalleri eleştirdiğini fakat bunların etkilerinin yetersiz olduğunu belirten Nauseda, "Gazze'deki insanlar, gıda ve temiz su gibi en temel insan haklarından mahrum bırakılan çocuklar, bu çatışmalara dahil değil. Bu korkunç." ifadesini kullandı.

Nauseda, "Bazen gerçek acıdır, söylenmesi gerekir ancak her durumda kendimizi ve kapıları kapatmak kolay olsa da Litvanya böyle yapsa sadece kendini izole etmiş olur." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Litvanya, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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