Litvanya hava sahasını ihlal eden İHA düşürülemedi, 3 ülkeyle soruşturma sürüyor - Son Dakika
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Litvanya hava sahasını ihlal eden İHA düşürülemedi, 3 ülkeyle soruşturma sürüyor

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Litvanya hava sahasına dün gece giren İHA nedeniyle ülke genelinde sarı ve kırmızı seviyede alarm verildi. İki kez ateş açılmasına rağmen düşürülemeyen İHA'nın koşulları Polonya, Letonya ve Estonya ile araştırılıyor.

Litvanya, hava sahasına dün gece insansız hava aracı (İHA) girmesinin ardından ülkenin çeşitli bölgelerinde sarı ve kırmızı seviyede alarm verirken, olayın koşullarını araştırmak üzere Polonya, Letonya ve Estonya ile işbirliği yürütüyor.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, dün gece Belarus'ta tespit edilen İHA'lar ve Belarus yönünden Litvanya hava sahasına giren bir İHA nedeniyle Baltık ülkelerinde hava sahası uyarıları yapıldı.

Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi Başkanı Vilmantas Vitkauskas, Belarus'ta tespit edilen 3 İHA'dan hiçbirinin ilk olay sırasında Litvanya hava sahasına girmediğini, bunlardan birinin Letonya'ya geçerek Rusya'nın kuzeyine doğru ilerlediğini söyledi.

İkinci olayda ise Belarus'tan Litvanya hava sahasına giren bir İHA'nın kısa süreliğine Polonya'ya geçtiğini, ardından yeniden Litvanya'ya dönerek ülkenin orta ve kuzey bölgelerinden ilerlediğini ve Letonya yönünde hava sahasından çıktığını belirten Vitkauskas, İHA nedeniyle bölgede sarı ve kırmızı seviyede alarm verildiğini aktardı.

Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas, Belarus'un ülkesinin hava sahasına doğru uçan kimliği belirsiz cisimler konusunda uyarıda bulunduğunu açıkladı.

Kaunas, İHA'ların büyük olasılıkla Ukrayna'ya ait olduğunu ve Rusya'nın Ust-Luga Limanı ile diğer noktalarını hedef almak üzere gönderildiklerini ancak rotalarından sapmış olabileceklerini söyledi.

Litvanya'nın olayların koşullarını araştırmak üzere Polonya, Letonya ve Estonya ile işbirliği yaptığını belirten Kaunas, incelemelerin sürdüğünü aktardı.

Litvanya hava sahasını ihlal eden İHA düşürülemedi

Litvanyalı yetkililer, hava sahasını ihlal eden İHA'nın yerleşim alanı üzerinde uçması nedeniyle başlangıçta düşürülmesine yönelik müdahalede bulunulmadığını, daha sonra ise iki kez ateş açılmasına rağmen hedefin vurulamadığını bildirdi.

Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevicius, bölgede İHA'lar ve kaçakçılıkta kullanılan balonlarla bağlantılı çok sayıda radar izinin tespit edildiğine dikkati çekti.

Sinkevicius, NATO savaş uçağından İHA'yı düşürmek için ateşlenen füzenin parçalarının ülkenin kuzeyindeki Birzai yakınlarında bulunduğunu belirterek, olayın kapsamlı şekilde soruşturulacağını vurguladı.

Söz konusu İHA'nın Litvanya'dan ayrıldıktan sonra Letonya üzerinden Estonya yönünde ilerlediği, ardından radarlardan kaybolduğu bildirildi.

Kaynak: AA
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