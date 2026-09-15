Litvanya'da cami önünde cuma namazı sırasında "domuz başı" provokasyonu tepki çekti - Son Dakika
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Litvanya'da cami önünde cuma namazı sırasında "domuz başı" provokasyonu tepki çekti

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Litvanya'nın Kaunas kentindeki caminin önünde 11 Eylül'de toplanan bir grup motosikletlinin, cuma namazı kılındığı sırada "domuz başı" göstererek provokasyonda bulunması tepki topladı.

Litvanya'nın Kaunas kentindeki caminin önünde 11 Eylül'de toplanan bir grup motosikletlinin, cuma namazı kılındığı sırada "domuz başı" göstererek provokasyonda bulunması tepki topladı.

Yerel medyadaki haberlere göre, Litvanya Müftüsü Aleksandras Beganskas, motosikletli grubun provokasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Müftü Beganskas, Kaunas Camisi yakınındaki motosikletli grubun doğrudan Müslümanları hedef aldığını belirtti.

Beganskas, motosikletlilerin yabancılara veya göçmenlere karşı mesaj vermek istemeleri halinde Litvanya Parlamentosu, Göç Dairesi veya başka bir yere gidebileceklerini ancak namaz sırasında camiye gelmemeleri gerektiğini söyledi.

Protestonun önceden çok iyi planlandığını ve düzenlendiğini belirten Beganskas, yaklaşık 100 kişinin tesadüfen aynı yerde toplanamayacağına ve yanlarında domuz başı taşıyamayacağına işaret etti.

Cami dışında toplanan motosikletlilerin, oradakilere bağırdığını ve tehditler savurduğunu, olay yerindeki polis memurlarının ise bunları görmezden geldiğine dikkati çeken Beganskas, polislerin kamu güvenliğini sağlama görevlerini yerine getirip getirmediğinin belirlenmesi için kurum içi soruşturma başlatılması gerektiğini ifade etti.

Beganskas ayrıca Müslümanlar için ek güvenlik önlemlerinin alınmasını istedi ve Kaunas Camisi'nin etrafına çit çekilmesi ihtimalini gündeme getirdi.

Litvanya Parlamentosu (Seimas) Başkanı Juozas Olekas da olayı kınadı.

Olekas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tartışabilir, eleştirebilir ve protesto edebiliriz ancak insanları kasten aşağılamak veya dini ritüellerini yerine getirmelerini engellemek, izlememiz gereken yol değil." ifadelerini kullandı.

Litvanya polisi bölgede ek güvenlik önlemleri almayı planlamıyor

Öte yandan, Litvanya polisi Kaunas Camisi çevresinde şu aşamada ek güvenlik önlemleri almayı planlamıyor.

Kaunas İl Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Odeta Vaitkeviciene, ek devriye görevlendirilmesinde olası güvenlik tehditlerine ilişkin bilgilerin dikkate alındığını ancak bölgede huzursuzluk yaşanacağına dair bilgi bulunmadığını belirtti.

Toplantılar ve diğer etkinliklere ilişkin düzenlemelerin ihlal edilip edilmediğini belirlemek amacıyla başlatılan idari işleme ilişkin olarak Vaitkeviciene, idari işlem kapsamında toplantıyı kimin organize ettiğinin, insanların katılmaya davet edilip edilmediğinin ve diğer hususların araştırıldığını belirtti.

Vaitkeviciene, olayda yer alan bazı kişilerin kimliklerinin bilindiğini, gerekirse diğer kişilerin kimliklerinin de belirleneceğini ifade etti.

Kaunas polisi, motosikletlilerin cami yakınında toplanmak için yerel belediyeden izin almadığını açıkladı.

Polis ayrıca gelen başvuruları değerlendirdikten sonra ön soruşturma başlattı. Soruşturma, hem nefretin teşvik edilmesi hem de dini ayinlerin yerine getirilmesine engel olunması şüphesiyle yürütülüyor.

Kaunas Camisi önünde 11 Eylül'de toplanan bir grup motosikletli, cuma namazı kılanlara domuz başı göstererek provokasyonda bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Litvanya'da cami önünde cuma namazı sırasında 'domuz başı' provokasyonu tepki çekti - Son Dakika

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