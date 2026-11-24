Levent'te lodos faciası kıl payı atlatıldı: Devrilen çam ağacından kaçan yaya kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da etkili olan lodos, Beşiktaş'ın Levent Mahallesi'nde bir çam ağacını yerinden söktü. Fulyalı Sokak'ta park halindeki otomobilin üzerine yıkılan ağacın gürültüsünü duyan ve o sırada telefonla konuşan yaya, kaldırımdan iş merkezinin girişine koşarak kurtuldu. Otomobilde hasar oluştu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Beşiktaş'ta lodos nedeniyle devrilen çam ağacı, park halindeki bir aracın üzerine düştü. Ağacın devrildiği sırada yoldan geçen 1 kişi ölümden son anda kurtuldu. Araçta hasar meydana gelirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
LEVENT'TE LODOS ÇAM AĞACINI DEVİRDİ
Olay, Levent Mahallesi Fulyalı Sokak'ta dün saat 14.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle çam ağacı park halindeki aracın üzerine devrildi. Bu sırada yoldan geçen bir kişi, ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ağacın üzerine devrildiği araçta hasar meydana gelirken, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
TELEFONLA KONUŞURKEN GÜRÜLTÜYÜ DUYDU, SANİYELERLE KAÇTI
Görüntülerde ağacın büyük bir gürültüyle devrildiği anlar görülüyor. Bu sırada cep telefonuyla konuşarak yürüyen 1 kişi, gürültüyü duyarak ağaca doğru bakıyor. Ağacın devrildiğini gören kişi saniyelerle yürüdüğü kaldırımdan iş merkezinin girişine doğru kaçıyor. Görüntülerde ağacın üzerine devrildiği araçta meydana gelen hasar da görülüyor.
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