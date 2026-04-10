Lojistik ve E-Ticaret Zirvesi'nde Türkiye'nin Merkez Rolü Vurgulandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yapay Zeka Çağında E-Ticaretin Lojistiği Zirvesi'ne katılarak e-ticaret sektörünün gelişiminde kritik rol oynayan lojistik süreçler, dijitalleşme ve yapay zeka uygulamalarını geniş bir perspektifle değerlendirdi. Bakan Bolat, e-ticaretin toplam ticaretin yüzde 20'sini oluşturduğunu ve 3 trilyon dolar hacme ulaştığını belirterek, lojistik sektörünün olmazsa olmaz bir sektör olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin mal ihracatının 273,5 milyar dolar, mal ithalatının 365 milyar dolar, hizmet ihracatının 122,5 milyar dolar ve hizmet ithalatının 60 milyar dolar olduğunu açıklayan Bolat, toplamda 820 milyar dolarlık bir mal ve hizmet ticareti gerçekleştirildiğini ve milli gelirin 1,6 trilyon dolara yükseldiğini ifade etti. Ayrıca, Suriye'deki iç savaşın sona erdirilmesi ve bölgesel istikrar çabalarında Türkiye'nin önemli bir rol üstlendiğini, İran-ABD-İsrail çatışmalarında arabuluculuk yaptığını ve bu süreçlerin ekonomiye yansımalarını değerlendirdi.

Bakan Bolat, Körfez bölgesindeki çatışmaların lojistiğin önemini bir kez daha hatırlattığını, Türkiye'nin Avrasya'nın merkez ülkesi olarak kavşak konumunu vurguladığını ve Suudi Arabistan ile transit vize konusunda gelişmeler kaydedildiğini belirtti. Hizmetler sektörünün 122,5 milyar dolar ihracat gelirinin 42,5 milyar dolarını oluşturduğunu, Avrupa Birliği pazarlarına ihracatın yüzde 60'ının karayolu ile gerçekleştiğini ve lojistik sektörünün milli gelire ve istihdama büyük katkı sağladığını açıkladı.

E-ticaretin parlayan bir sektör olduğunu ve Türkiye'nin merkezde hızla gelişen başarılı firmalara sahip olduğunu söyleyen Bolat, toplam e-ticaretin yaklaşık yüzde 60'ının perakende ticaretten oluştuğunu ifade etti. Zirve, Türkiye'nin lojistik ve e-ticaret alanındaki merkezi rolünü ve ekonomik potansiyelini öne çıkardı.