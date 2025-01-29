LONDRA, 29 Ocak (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'nın simge yapılarından biri olan London Eye, Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında kırmızı ışıklarla aydınlatıldı. Kutlamalar kapsamında düzenlenen geleneksel Çin ejderha ve aslan dansları ise renkli görüntülere sahne oldu.
Son Dakika › Güncel › London Eye, Çin Yeni Yılı için Kırmızı Işıklarla Aydınlatıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?