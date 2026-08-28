Londra'da Büyük Yangın, Metro Seferleri Durduruldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da Wembley Stadyumu yakınlarındaki bir atık tesisinde çıkan yangın nedeniyle bazı metro ve tren hatlarında seferler durduruldu.

Londra İtfaiyesinden (LFB) yapılan açıklamada, kentin kuzeybatısındaki Neasden bölgesindeki bir sanayi sitesinde çıkan yangına 125 itfaiyecinin müdahale ettiği ifade edildi.

Açıklamada, olay yerine 20 itfaiye aracının sevk edildiği, yangından yükselen yoğun dumanın Londra'nın merkezinden de görülebildiği belirtildi.

Yangına ilişkin 70'ten fazla ihbar alındığı ifade edilen açıklamada, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini kaydedildi.

Açıklamada, bölge sakinlerine yoğun duman nedeniyle kapılarını ve pencerelerini kapalı tutmaları uyarısı yapıldı.

Ekipler atık aktarma tesisini etkileyen büyük çaplı yangınla karşılaştı

Londra Toplu Taşıma İdaresinden (TfL) yapılan açıklamada ise yangın nedeniyle Metropolitan hattındaki tüm seferlerin askıya alındığını, Jubilee hattında ise Willesden Green ile Wembley Park arasındaki seferlerin durdurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Londra İtfaiyesi Yardımcı Komiseri Andy Pennick, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, olay yerine giden ekiplerin atık aktarma tesisini etkileyen büyük çaplı yangınla karşılaştığını belirtti.

Pennick, yangının tamamen söndürülmesi için ekiplerin günün geri kalanında bölgede kalacağını kaydetti.