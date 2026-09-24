Londra'da çocuk fotoğraflarıyla yapay zeka içeriği üreten faile 2 yıl 4 ay hapis verildi - Son Dakika
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Londra'da çocuk fotoğraflarıyla yapay zeka içeriği üreten faile 2 yıl 4 ay hapis verildi

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Londra'da çocuk ve kadınların fotoğraflarından yapay zeka ile cinsel içerik üreten fail, 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Londra Metropolitan Polisi Müdürü Mark Rowley, tutuksuz yargılanan failin adalet sisteminin mağdurları hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

İngiltere'de çocukların ve kadınların görüntülerini kullanarak cinsel içerikli yapay zeka görüntüleri üreten bir kişi, 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken; Londra Metropolitan Polisi, kararın hayal kırıklığı olduğunu açıkladı.

Londra Metropolitan Polisi, Londra'nın kuzeyindeki Wood Green bölgesindeki evinin yanındaki parkta bulunan çocuk ve kadınların görüntülerini kullanarak cinsel içerikli yapay zeka görüntüleri üretmek suçlamasıyla yargılanan zanlının suçlu bulunarak, hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Failin çektiği binlerce fotoğrafla çok sayıda rıza dışı cinsel içerik ürettiği belirtilen açıklamada, temmuzda gözaltına alınan şahısla ilgili "Ne yazık ki çocukların uygunsuz görüntülerini oluşturmak suçundan tutuklanan şahsın tutuksuz yargılanmasına karar verildi ve işlediği suçların mekanı olan evine geri dönerek mahkeme kararını beklemeye başladı." ifadeleri kullanıldı.

Şahsın tutuklanması için yapılan 3 girişimin de mahkemece kabul edilmediği kaydedilen açıklamada, "Kullanılan fotoğrafların çoğu evindeki yatak odası penceresinin baktığı çocuk parkında çekilmişti. Diğer fotoğraflarda ise çevredeki kadınları ve okul çocuklarını takip ettiği görülüyor." denildi.

"Adalet mağdurları hayal kırıklığına uğrattı"

Fotoğraflardaki kişilerin kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğü kaydedilen açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Londra Metropolitan Polisi Müdürü Mark Rowley, "Bu dava, adalet sisteminin bu sefer çocuk olan mağdurları hayal kırıklığına uğrattığı bir diğer örnek oldu." dedi.

Rowley, polis memurlarının halkı ve mağdurları korumak için yaptıkları karşısında mahkemelerin aldığı kararların üzüntü yarattığını belirterek, "Suçunu kabul eden failin mağdurları hedef aldığı adrese dönmesine izin verildi. Savcılar buna karşı çıksa da mağdurların güvenliği ve huzurundan ziyade suçlunun çıkarlarını önceleyen kararlar verildi." ifadelerini kullandı.

Failin hedefi olan bir ailenin temmuzdaki tutuksuz yargılama kararı sonrası kendilerini korumak için taşındığını kaydeden Rowley, "Bir pedofili değil, çocuklar öncelenmeli. Mağdurlar korku içinde ve daha az güvende hissedecek şekilde bırakılıyor. Adalete güven azalıyor. Artan sayıda mağdurun davalarını sürdürmemesi bu açıdan sürpriz değil." değerlendirmesini yaptı.

Soruşturmayı yürüten polis yetkilisi Natalie Scagliarini ise, "Fail parkta oynayan ya da aileleriyle yürüyen çocukları hedef aldı." diye konuştu.

İncelemede binlerce fotoğraf ele geçirildi

Londra Polisi, failin yakalanması ve yargılanmasına ilişkin detayları da paylaştı. Temmuzda gözaltına alınan failin yakalandığı gün polise direndiği, kaçmaya çalıştığı ve telefonunu atmaya çalıştığı belirtildi.

Ele geçirilen failin telefonunda 1800 çocuk fotoğrafı ve bu fotoğraflarla üretilen uygunsuz yapay zeka içeriği bulundu.

İnceleme devam ederken fail tarafından çekilmiş 5 bin fotoğraf ve bunlar kullanılarak üretilmiş uygunsuz yapay zeka içerikleri de ele geçirildi.

Fail, bazıları 8 yaş altı çocukların ve hayvanların görüntülerinden oluşan materyaller nedeniyle bugün mahkeme tarafından 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarprıtırılırken, 10 yıl boyunca da cinsel suçlular sicilinde kayıtlı bulunacak.

Kaynak: AA
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