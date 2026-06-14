Londra'da Disiplinlerarası Performans: Echoing Travelogues - Son Dakika
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Londra'da Disiplinlerarası Performans: Echoing Travelogues

Londra\'da Disiplinlerarası Performans: Echoing Travelogues
14.06.2026 18:55
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Yunus Emre Enstitüsü, Osmanlı ve Avrupa müziklerini 4D ses teknolojisiyle birleştirdi.

Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Osmanlı, Fars ve Avrupa müzik geleneklerini, 4D mekansal ses teknolojisi ve hikaye anlatıcılığıyla bir araya getiren "Echoing Travelogues: The Beyond and Us" adlı disiplinlerarası performansın İngiltere prömiyerini Londra'da gerçekleştirdi.

Londra YEE tarafından Notting Hill'deki tarihi kültür-sanat merkezlerinden The Tabernacle'da düzenlenen etkinlik, müzik, hikaye anlatıcılığı, tarihsel araştırma, görsel tasarım ve 4D mekansal ses teknolojisini bir araya getiren çok katmanlı yapısıyla sanatseverlerle buluştu.

Konserin İngiltere prömiyerine, Londra YEE Müdürü Dr. Mehmet Karakuş, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Büyükelçi Hasan Ulusoy ile sanat, akademi ve diplomasi çevrelerinden çok sayıda davetli katıldı.

Londra YEE, etkinlikle Londra'yı tarihsel düşünce, sanatsal diyalog ve kültürlerarası etkileşim için buluşma noktası olarak konumlandırmayı amaçladı.

Diplomatların ve seyyahların seyahat anlatılarından ilham alındı

Sanat yönetmeni ve İstanbul kemençesi sanatçısı Emine Bostancı liderliğindeki performansta, Dareyn Ensemble ile Hollandalı topluluk Holland Baroque aynı sahneyi paylaştı.

Program, 15. ile 18. yüzyıllar arasındaki diplomatların ve seyyahların seyahat anlatılarından, kültürel karşılaşmalardan ve sanatsal etkileşimlerden ilham alarak hazırlandı.

Performans, İstanbul'dan Viyana'ya, İran'dan Avrupa'ya uzanan tarihsel ve kültürel yolculukları ses, anlatı ve görsel atmosferler aracılığıyla katılımcılara aktardı.

Eserde, Osmanlı saray müziği, Mevlevi müzik gelenekleri, Fars klasik müziği ve Avrupa Barok repertuvarı aynı sahnede buluşturuldu.

Sahnede Emine Bostancı İstanbul kemençesi, Zeynep Yıldız Abbasoğlu kanun, Judith Steenbrink barok keman, Tineke Steenbrink pozitif org ve Vinsent Planjer perküsyon icra ederken, anlatıcı olarak Nora Fischer yer aldı.

Sanatçılar, tarihi enstrümanlar ve anlatı unsurlarıyla geçmiş yüzyılların ses dünyasını çağdaş performans diliyle yorumladı.

Performansın sahne tasarımında, Ayasofya, Topkapı Sarayı, Mevlevihaneler ve Aziz Stefan Katedrali gibi simgesel mekanlardan ilham alan ses ve görüntü tasarımları kullanıldı.

4D mekansal ses teknolojisiyle hazırlanan ses tasarımı, izleyicilere farklı tarihi mekanların akustik izlerini çağrıştıran sürükleyici bir deneyim sundu.

Farklı kültürlerin birbirleriyle karşılaşma biçimlerini ele alıyor

"Echoing Travelogues: The Beyond and Us" adlı performans, tarihsel seyahat anlatılarından yola çıkarak farklı kültürlerin birbirleriyle karşılaşma biçimlerini ele alıyor.

Dönemin Hollanda'nın İstanbul Büyükelçisi Levinus Warner gibi tarihsel figürlerin seyahat notlarından ve gözlemlerinden beslenen performans, toplumların öteki ile karşılaşmaları üzerinden kimliklerini nasıl tanımladıklarını inceliyor. Bu yönüyle eser, kimliği sabit sınırlarla tanımlanan bir olgu yerine, karşılaşma, etkileşim ve algı yoluyla şekillenen dinamik bir süreç olarak tartışıyor.

Kaynak: AA

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