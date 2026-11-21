LONDRA, 21 Kasım (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da cuma günü "Onların Savaşları İçin Değil, Geleceğimiz İçin Mücadele Edin" sloganıyla gençlerin katıldığı bir protesto gösterisi düzenlendi.

Gösteri, Avrupa genelinde eş zamanlı düzenlenen öğrenci boykotları ve gençlik protestolarının bir parçası olarak gerçekleştirildi.