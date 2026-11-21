Londra'da düzenlenen gençlik protestosu Avrupa'daki eş zamanlı boykotlara katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Londra'da cuma günü gençler, 'Onların Savaşları İçin Değil, Geleceğimiz İçin Mücadele Edin' sloganıyla bir protesto gösterisi düzenledi. Gösteri, Avrupa genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen öğrenci boykotları ve gençlik protestolarının parçasıydı.
LONDRA, 21 Kasım (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da cuma günü "Onların Savaşları İçin Değil, Geleceğimiz İçin Mücadele Edin" sloganıyla gençlerin katıldığı bir protesto gösterisi düzenlendi.
Gösteri, Avrupa genelinde eş zamanlı düzenlenen öğrenci boykotları ve gençlik protestolarının bir parçası olarak gerçekleştirildi.
Kaynak: Xinhua
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