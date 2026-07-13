Londra'da Ebu Safiyye İçin Destek Eylemi - Son Dakika
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Londra'da Ebu Safiyye İçin Destek Eylemi

13.07.2026 12:11
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İngiltere, Dr. Husam Ebu Safiyye’nin serbest bırakılması için Tower Bridge'e Filistin bayrağı astı.

İsrail'in 2024'te alıkoyduğu ve o tarihten bu yana hapiste bulunan Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması çağrısıyla İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tower Bridge'e Filistin bayrağı asıldı.

Londra'nın ünlü köprüsü Tower Bridge, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Aralık 2024'te alıkoyduğu Ebu Safiyye'ye destek eylemine sahne oldu.

Filistin destekçisi bir grup, köprüye Filistin bayrağı ve "Doktor Husam'ı hemen serbest bırakın" yazılı pankart astı. City of London polisi, eylem nedeniyle köprüyü iki yönlü olarak trafiğe kapattı.

Eylemciler Londra'daki Waterloo tren istasyonunda da benzeri bir eylem yaptı. İstasyonun ikinci katına bayrak ve pankart asan eylemciler, Filistin'e ve Ebu Safiyye'ye destek sloganları attı. Bazı yolcular da eylemcilere destek verdi.

Aralık 2024'te Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesinin Hamas tarafından komuta merkezi olarak kullanıldığını iddia ederek buraya baskın düzenleyen ve Ebu Safiyye'yi alıkoyan İsrail ordusu, onun Hamas üyesi olduğundan şüphelenildiğini iddia etmişti.

İsrail Berşeva Bölge Mahkemesi, 28 Nisan'da Ebu Safiyye'nin "Yasa Dışı Muharipler Yasası" kapsamında, kendisine herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin tutukluluk süresinin uzatılmasına karar vermişti.

Doktor Ebu Safiyye'nin avukatı Nasır Ebu Avde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin hapishanede zorlu koşullarda yaşadığını ve tıbbi ihmale maruz kaldığını ifade etmişti.

Ebu Avde, çeşitli kronik hastalıklardan muzdarip olan müvekkilinin, İsrail makamları tarafından 3 Haziran'dan itibaren güneydeki Nefha Hapishanesi'nde tek kişilik hücrede tecrit ettiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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