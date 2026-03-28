Londra'da Filistin ve Aşırı Sağ Protestosu - Son Dakika
Londra'da Filistin ve Aşırı Sağ Protestosu

28.03.2026 21:11
Londra'da yüz binlerce kişi, Filistin'e destek ve aşırı sağ karşıtı yürüyüşlerde buluştu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yüz binlerce kişi, Filistin'e destek ve aşırı sağ karşıtı yürüyüşlere katıldı.

Filistin Dayanışma Kampanyası'nın (PSC) çağrısıyla, Hyde Park yakınlarındaki Exhibition Yolu'nda bir araya gelen göstericiler, Filistin ve İran'a yönelik saldırıları protesto etti.

Göstericiler, Filistin, İran ve Lübnan bayraklarının yanı sıra "İran'ı bombalamaya son verin", "Özgür Filistin", "Gazze yalnız değil", "Epstein'in dostları ve savaş suçluları" yazılı pankartlar taşıdı.

Filistin'e destek yürüyüşüne katılan göstericiler, daha sonra "Together Alliance" adlı çok sayıda sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu ittifakın düzenlediği aşırı sağ karşıtı yürüyüşe dahil oldu.

"Sınırlar yok, uluslar yok, sınır dışı etmeleri durdurun" sloganlarının atıldığı yürüyüşte, bazı göstericilerin "Bizi bölemezsiniz", "Mülteciler burada hoş karşılanır" ve "Bu dünya herkesin" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü."

Yürüyüşe, İngiliz şarkıcı Paloma Faith, Yeşiller Partisi lideri Zack Polanski, Greater Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, İngiliz milletvekilleri Dawn Butler ve Diane Abbott dahil çok sayıda siyasetçi ve aktivist de katıldı.

Gösteriye, 1980'lerdeki faşizm karşıtı kampanyalarla bilinen İngiliz müzik grubu UB40 üyeleri de katılarak destek verdi.

Yürüyüşe, "Extinction Rebellion" (Yok oluş İsyanı) isimli gruptan iklim aktivistlerinin yanı sıra çok sayıda çevreci grup da iştirak etti.

"Aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteri"

"Together Alliance" Başkanı Kevin Courtney, yürüyüşün ardından Whitehall'da toplanan kalabalığa yaptığı konuşmada, bunun "aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteri" olduğunu belirterek, katılımın yaklaşık 500 bin kişi olduğunu ifade etti."

İttifak tarafından yapılan yazılı açıklamada da artan aşırı sağa karşı "yeter artık" mesajı verilmesi amacıyla ülke genelinde mobilizasyon başlatıldığı, korku yerine umut mesajı verilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Gösteri güzergahında, İran hükümeti karşıtı küçük çaplı bir grubun da İran'ın Şah dönemine ait bayrağının yanı sıra İsrail ve ABD bayrakları taşıdığı görüldü. Grup, İsrail ve ABD lehine sloganlar atarak, Filistin yürüyüşüne katılan göstericileri provoke etmeye çalıştı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, İngiltere, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Londra'da Filistin ve Aşırı Sağ Protestosu - Son Dakika

21:15
Kerkük Havalimanı'na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
20:58
Nestle'nin içinde 12 ton çikolata bulunan tırı çalındı
20:12
Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar
19:25
ABD'nin 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu'ya ulaştı
18:52
İran, İsrail'in Kızıldeniz'deki en büyük kentini vurdu
17:42
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
SON DAKİKA: Londra'da Filistin ve Aşırı Sağ Protestosu - Son Dakika
