Londra'da Sıcak Hava Alarmı

LONDRA, 2 Temmuz (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ederken insanlar güneşten şemsiyeyle korunmaya çalışıyor, 1 Temmuz 2025.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı bu hafta ülkenin büyük bir bölümü için geçerli olan turuncu sıcak hava alarmını uzattı. (Fotoğraf: Xinhua)