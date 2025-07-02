Londra'da Sıcak Hava Alarmı

LONDRA, 2 Temmuz (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ederken insanlar güneşten şemsiyeyle korunmaya çalışıyor, 1 Temmuz 2025.
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı bu hafta ülkenin büyük bir bölümü için geçerli olan turuncu sıcak hava alarmını uzattı. (Fotoğraf: Xinhua)
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