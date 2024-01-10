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Londra'daki Müzelerden Binlerce Eser Çalındı veya Kayboldu - Son Dakika
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Londra'daki Müzelerden Binlerce Eser Çalındı veya Kayboldu

İngiltere'nin başkenti Londra'daki müzelerde, binlerce eserin çalındığı veya kaybolduğu ortaya çıktı. British Museum, Ulusal Portre Galerisi, Victoria ve Albert Müzesi, Doğa Tarihi Müzesi gibi önemli müzelerde birçok tarihi eserin kayıp olduğu belirlendi. Müzeler, envanterlerinde tespit edemedikleri eserlerin sayısını açıkladı ve bazı eserlerin yıllardır alışveriş sitesi eBay'de satışa çıkarıldığı ortaya çıktı. Skandalın ardından müzenin müdürü istifa etti ve müzede eserleri bulunan ülkeler, eserlerin akıbetini öğrenmek ve iadesini sağlamak için harekete geçti.

Londra\'daki Müzelerden Binlerce Eser Çalındı veya Kayboldu
10.01.2024 - 12:45,
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İngiltere'nin başkenti Londra'daki müzelerden, aralarında Kraliçe Victoria'nın portresinden 200 milyon yıllık fosile 1700'e yakın eserin çalındığı ya da kaybolduğu rapor edildi.

Sky News'te yer alan habere göre, Ağustos 2023'te, British Museum'daki yaklaşık 2 bin eserin çalındığı, kaybolduğu ya da zarar gördüğünün ortaya çıkmasının ardından gözler ülkede kamu kaynaklarından pay alan diğer müzelere çevrildi.

Bilgi Edinme Yasası kapsamında müzeler, envanterlerinde tespit edemedikleri kayıtlı eserlerin sayısını açıkladı. Müzelerden 1700'e yakın eserin çalındığı ya da kaybolduğu belirlendi.

Buna göre Ulusal Portre Galerisi, 45 eserin kayıp olduğunu belirtirken bu eserler arasında 1869 yılına tarihlenen Kraliçe Victoria portresi, 19. yüzyıla tarihlenen Kral John'un Magna Carta'yı kabul ettiğini gösteren gravür, ressam Thomas Stothard'ın bronz heykeli ile Kraliçe Elizabeth'in bir düğün fotoğrafının negatifinin bulunduğunu duyurdu.

Galeri, kayıp eserler arasında çoğunlukla fotoğraf negatiflerinin yer aldığını, bunların da dijital ortamda kopyalarının bulunduğunu açıkladı.

Dünyanın en büyük sanat eserleri koleksiyonuna sahip Victoria ve Albert Müzesi, envanterindeki 180 eserin kayıp olduğunu belirtirken bunlar arasında tablolar, gölge oyunlarında kullanılan tasvirler, çizimler, kıyafetler ve bir fare kapanı olduğu bilgisini paylaştı.

Müze sözcüsü, bulunamayan eserlerin çalındığı anlamına gelmediğine dikkati çekti.

Sözcü, "Eser taşındıktan sonra katalog güncellenmesi yapılmamış olabilir. Güncellemenin ardından eserler çoğunlukla tespit edilir." ifadelerini kullandı.

Saddam Hüseyinli takvim kayıp

Başlangıç meridyeninin bulunduğu Kraliyet Gözlem Evi ve Ulusal Deniz Müzesi gibi 4 müzeyi bünyesinde barındıran Greenwich Kraliyet Müzeleri, envanterinde bulunan 245 eserin akıbetini tespit edemedi.

Greenwich Kraliyet Müzelerinden yapılan açıklamada, kayıp eserler arasında teleskoplar, gülle, haritalar, pusulalar, bir azimut halkası ve bir yasa bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kayıplara bilgisayar sistemlerindeki hatalar ile yanlış bilgi girişlerinin sebep olabileceği vurgulandı. Müze, ayrıca denetimler sonucu 2008'den bu yana kayıp olduğu düşünülen 560 eserin de tespit edildiğini duyurdu.

Koleksiyonunda bulundurduğu yaklaşık 80 milyon eserle aynı zamanda araştırmacıların da yoğun ilgisini çeken Doğa Tarihi Müzesi de çok sayıda fosilin kayıp olduğunu açıkladı.

Müzenin açıklamasında, 200 milyon yıllık bir sürüngenin çene kemiği parçası, 180 balık kemiği ve bir timsah dişinin kaybolduğu ya da çalındığı belirtilirken, koleksiyondaki bazı kayıpların ise yanlış koruma uygulaması nedeniyle yok olduğu aktarıldı.

Londra'daki Bilim Müzesi, bazı makine modellerinin, Kraliyet Askeri Müzesi ise bazı zırh ve süngülerin nerede olduğunun bilinmediğini açıkladı.

İmparatorluk Savaş Müzesi, eski Irak lideri Saddam Hüseyin'e ait fotoğrafların bulunduğu bir takvim, kamuflaj çizimleri, İngiliz komutanlara ait notların da aralarında olduğu 550 eserin kayıp olduğunu duyursa da bu eserlerin maddi değerinin düşük ve seri üretimde bulunan eserler olduğu açıklamasını yaptı.

Bazı eserler eBay'de satışa çıkarılmış

British Museum, 16 Ağustos 2023'te yaptığı açıklamada, müze depolarındaki çok sayıda tarihi eserin çalındığını, kaybolduğunu veya zarar gördüğünü bildirmişti.

Sergi amaçlı değil akademik araştırma amaçlı müzede bulundurulan eserlerden sorumlu bir kişinin işten çıkarıldığı belirtilmişti.

Söz konusu personelin Akdeniz kültürleri, Helenistik dönem heykelleri ve eserleri alanında çalışan küratör Peter Higgs olduğu, kayıp eser sayısının ise yaklaşık 2 bin olduğu İngiliz medyasına yansımıştı.

Bazı eserlerin yıllardır alışveriş sitesi eBay'de alıcısını beklediği ortaya çıkmış, satışa çıkarılan eserlerin müze kataloglarında fotoğrafı olmayan eserler olduğu belirtilmişti.

Arkeolog Dorothy Lobel King de "Hangi eserlerin müzede olmadığını söylemek çok zor. Müze 2 yıldır kayıpları kabul etmiyor ama sadece bu yıl içinde akademik araştırma için görmeyi talep ettiğim kabartmaların hiçbirini göremedim." demişti.

Skandal üzerine müzenin 8 yıllık müdürü Hartwig Fischer istifa etmişti.

Çalıntı haberleri üzerine, Türkiye'nin de aralarında yer aldığı müzede eserleri bulunan ülkeler, bu eserlerin akıbetini öğrenmek ve iadesini sağlamak için harekete geçmişti.

Kaynak: AA
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Kraliçe, Londra, Sanat, Hırsızlık, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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