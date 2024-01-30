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Londra Hastanesi, Gazze'deki Filistinli Çocukların Fotoğraflarını Yansıttı - Son Dakika
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Londra Hastanesi, Gazze'deki Filistinli Çocukların Fotoğraflarını Yansıttı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki St. Thomas Hastanesi'nin duvarına, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan Filistinli çocukların fotoğrafları yansıtıldı. Videoda, saldırılarda engelli durumuna düşen çocukların fotoğraflarına yer verilirken, Gazze'nin çocuklarının sesine dikkat çekildi. İsrail'in Gazze'yi işgalinde yaşanan ölümler ve yaralanmalar da paylaşıldı.

Londra Hastanesi, Gazze\'deki Filistinli Çocukların Fotoğraflarını Yansıttı
30.01.2024 - 13:35,  Güncelleme: 13:37
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İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki St. Thomas Hastanesi'nin duvarına, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan Filistinli çocukların fotoğrafları yansıtıldı.

Başkent Londra'nın en büyük hastanelerinden St. Thomas Hastanesi'nin duvarına yansıtılan "Don't Look Away (Bakışlarını Çevirme)" başlıklı videoda, İsrail'in saldırılarında engelli durumuna düşen çocukların fotoğraflarına yer verildi.

Videodaki Filistinli Siraj Hanouna isimli 8 yaşındaki erkek çocuğunun, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bir bacağını kaybettiği ve diğer bacağının ise yaralandığı görüldü.

Ayrıca videoda, "(Hanouna) Hayatta kaldığı için şanslıydı. 11 bin çocuk ise değildi. O, bir yarını hak ediyor. Gazze'nin çocuklarının sana ihtiyacı var. Onların sesi ol." yazısına yer verildi.

Hastanenin duvarına yansıtılan videonun sonunda "Şimdi ateşkes", "Gazze'nin çocuklarını kurtarın" hastag paylaşımları da yer aldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim 2023'teki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 637 Filistinli öldürüldü, 65 bin 387 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 174 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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