Londra Uluslararası Turizm Fuarı 5 Kasım\'a kadar sürecek, kapılarını açtı

LONDRA, 4 Kasım (Xinhua) -- 2026 Londra Uluslararası Turizm Fuarı salı günü İngiltere'nin başkenti Londra'da kapılarını açtı. 5 Kasım'a kadar sürecek etkinlik, dünyanın önde gelen turizm fuarlarından biri olarak öne çıkıyor.