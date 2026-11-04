2026 Londra Uluslararası Turizm Fuarı salı günü İngiltere'nin başkenti Londra'da kapılarını açtı. Etkinlik 5 Kasım'a kadar sürecek ve dünyanın önde gelen turizm fuarlarından biri olarak öne çıkıyor.
LONDRA, 4 Kasım (Xinhua) -- 2026 Londra Uluslararası Turizm Fuarı salı günü İngiltere'nin başkenti Londra'da kapılarını açtı. 5 Kasım'a kadar sürecek etkinlik, dünyanın önde gelen turizm fuarlarından biri olarak öne çıkıyor.
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4.11.2026 13:58:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Londra Uluslararası Turizm Fuarı 5 Kasım'a kadar sürecek, kapılarını açtı - Son Dakika
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