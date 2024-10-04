Londra Yunus Emre Enstitüsünde, Türklerin tarih boyunca İngiltere'de bıraktığı izler anlatıldı - Son Dakika
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Londra Yunus Emre Enstitüsünde, Türklerin tarih boyunca İngiltere'de bıraktığı izler anlatıldı

Londra Yunus Emre Enstitüsünde, Türklerin tarih boyunca İngiltere\'de bıraktığı izler anlatıldı

Londra Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) düzenlenen programda, Türklerin tarih boyunca İngiltere'de bıraktığı kültürel izler ve Türk varlığı, belgelerle anlatıldı.

04.10.2024 13:47
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Londra Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) düzenlenen programda, Türklerin tarih boyunca İngiltere'de bıraktığı kültürel izler ve Türk varlığı, belgelerle anlatıldı.

Tarih alanında çalışmalar yapan yazar Dr. Yasin Cemal Galata, Londra YEE'de düzenlenen etkinlikte, Türk-İngiliz ilişkilerinin kökenine ilişkin bilgiler verdi.

Galata, burada yaptığı sunumda, İngilizler ile Türkler arasındaki ilk temasın, 1097'de Haçlı Ordusu ile Anadolu'ya gelen İngiliz askerleriyle kurulduğunu belirtti.

Sultan Abdülaziz'in 1867'de gerçekleştirdiği Avrupa seyahati kapsamında, İngiltere'yi de ziyaret ettiğini kaydeden Galata, Osmanlı Sultanı'nın İngiltere'de 11 gün kaldığını ve İngiltere Kraliçesi Victoria tarafından büyük ilgiyle ağırlandığını anlattı.

Galata, konuşmasında, İngiltere'nin Portsmouth şehrinin Gosport kasabasındaki Türk Deniz Şehitliği'nin tarihine ilişkin de bilgi verdi.

İngiltere'nin Fordingbridge kasabasında yer alan "Fordingbridge Turks" adlı futbol takımının tarihçesine de değinen Galata, takımın ismine kuruluşundan yaklaşık 8 yıl sonra neden Turks (Türkler) kelimesinin eklendiğini söyledi.

Galata, Osmanlı-Rus Savaşı'nın Plevne Savunması'nda gösterdiği başarılara hayranlık duyan kasaba halkının bu kelimeyi takımın ismine eklediğini ve 1890'da da ay yıldız amblemini lacivert renklerine dahil ettiğini kaydetti.

Program kapsamında Galata, ayrıca, "İngiltere'deki Türk İzleri" adlı kitabını tanıttı ve okuyucuları için kitaplarını imzaladı.

Yerli ve yabancı davetlilerin katıldığı etkinlik, Türk mutfağından lezzetlerin sunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Edebiyat, Güncel, Londra, Kültür, Spor, Son Dakika

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