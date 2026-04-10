Loni'de Hava Kirliliği Hayatı Tehdit Ediyor: PM2.5 Seviyeleri DSÖ Limitinin 22 Katı

Hayatı boyunca Loni'de yaşayan 45 yaşındaki Manoj Kumar, 'Öksürmeyi bir kenara bırakın, burada nefes almak bile zor' diyerek durumu özetledi. Şehir sakini Mohammad Mohmin Khan ise bozuk yollarda maske takmak zorunda kaldığını ve kötü havanın günün 24 saati kaçınılmaz olduğunu söyledi.

IQAir'ın 2025 Dünya Hava Kalitesi Raporu'na göre, Loni'nin ortalama PM2.5 konsantrasyonu 112.5 olarak ölçüldü; bu rakam Dünya Sağlık Örgütü'nün güvenli limitinin 22 katına tekabül ediyor. PM2.5 partikülleri solunduğunda akciğer dokusunun derinliklerine inerek kan dolaşımına karışabiliyor ve astım, kalp hastalıkları, kanser gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Loni'de klinik işleten Dr. Anil Singh, son beş yılda solunum sorunları ile gelen hasta sayısında büyük artış olduğunu, özellikle çok küçük çocuklarda erken evre astım belirtileri görüldüğünü belirtti. Anne Khushi Feroze, üç yaşındaki oğlunun kirlilik nedeniyle sık sık alerji ve öksürük geçirdiğini anlattı.

Hindistan, 2019'da Temiz Hava Programı'nı başlatarak partikül madde konsantrasyonunu azaltmayı hedeflese de, uzmanlar ilerlemenin yavaş olduğunu vurguluyor. Loni sakinleri, 40 yıldır değişen bir şey olmadığını söylerken, bazıları şehri terk etmeyi tek çözüm olarak görüyor. 2024'te dünyanın en kirli sekizinci şehri olan Loni, 2025 raporunda zirveye yükseldi.