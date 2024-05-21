ABD ve Çin, ticari bağları güçlendirmek için iş forumunda bir araya geldi

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LOS ANGELES, 21 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentindeki Millennium Biltmore Otel'de düzenlenen 2024 Çin-Kaliforniya İş Forumu katılımcıları, 20 Mayıs 2024.

ABD'nin Los Angeles kentinde Pazartesi günü düzenlenen Çin-Kaliforniya İş Forumu, ticari bağları ve alt ulusal işbirliğini genişletmek amacıyla iki ülkeden yetkilileri, iş örgütlerini ve şirketleri bir araya getirdi. (Fotoğraf: Xinhua)