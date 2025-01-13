Los Angeles'taki Yangınlar: 24 Ölü, 16 Kayıp - Son Dakika
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Los Angeles'taki Yangınlar: 24 Ölü, 16 Kayıp

Los Angeles\'taki Yangınlar: 24 Ölü, 16 Kayıp

Los Angeles'taki orman yangınlarında ölü sayısı 24'e yükseldi, 16 kişi kayıp, 100 bin tahliye edildi.

13.01.2025 10:26
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(ANKARA) - ABD'nin Los Engeles şehrinde devam eden orman yangınlarında ölenlerin sayısı 24'e yükseldi. İtfaiye ekipleri, alevleri yeniden körükleyebilecek güçlü rüzgarlar geri dönmeden önce yangınları söndürmeye çalışıyor.

Los Angeles County Adli Tabipliği'ne göre, ölen 24 kişiden sekizi şehrin batı yakasındaki Palisades'teki yangınlarda hayatını kaybetti. Los Angeles County Adli Tabipliği, geri kalan 16 kişinin Los Angeles'ın doğusundaki dağ eteklerinde çıkan Eaton yangınında öldüğünü bildirdi.

Yetkililer, ayrıca en az 16 kişinin kayıp olduğunu da açıkladı. Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna, Eaton yangını bölgesinde 12, Palisades yangını bölgesinde ise dört kişinin kayıp olduğunu söyledi. Kayıp olduğu bildirilenler arasında çocuk bulunmadığını belirtti.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, ABD merkezli haber kanalı NBC News'e verdiği demeçte, yangınların "sadece maliyet açısından bile" ABD tarihindeki en kötü doğal afet olacağını söyledi. Vali, gelecekteki yeniden inşa çabalarını hızlandırmaya yardımcı olmak amacıyla, yıkılan ev ve işyerleri için çevre düzenlemelerini geçici olarak askıya alan bir idari emir imzaladı.

Yangınlar nedeniyle 100 binden fazla kişi tahliye edilirken, 12 bin yapı hasar gördü ya da yıkıldı.

Pasifik Okyanusu'ndan su taşıyan hava itfaiyecileri, bölgeye su ve yangın geciktirici madde bırakırken, kara ekipleri de el aletleri ve hortumlarla Los Angeles'ın lüks Brentwood bölgesine ve diğer yerleşim alanlarına doğru ilerleyen Palisades yangınının hattını tuttu. Bu yangının Los Angeles'ın 96 kilometrekare alanını yok ettiği bildirildi. İtfaiyeciler, yangını yüzde 11 oranında kontrol altına aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Los Angeles'taki Yangınlar: 24 Ölü, 16 Kayıp - Son Dakika

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