Lösemi Annesinden Destek Kermesi - Son Dakika
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Lösemi Annesinden Destek Kermesi

Lösemi Annesinden Destek Kermesi

Yasemin Kılıç, kızı için açtığı kermeste lösemi hastası çocuklara yardım ediyor.

07.11.2024 14:43
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SAMSUN'da 2 yıl önce lösemi hastalığından kızını kaybeden Yasemin Kılıç (48) kermes açarak elde ettiği gelirle lösemi hastası çocukların tedavisine katkı sağlıyor. Kılıç, "Daha birçok yardım bekleyen, bizlere sevgiyle bakan çocuklarımız var. Onlar için bir aradayız, onlar için buradayız" dedi.

Samsun'da 1 çocuk annesi Yasemin Kılıç, 2015 yılında 17 yaşındaki kızı Şeyda Hazal Akpolat lösemi hastalığına yakalandı. 7 yıl lösemi tedavisi gören Akpolat, 2022'de hayatını kaybetti. Kızının tedavisi sürecinde lösemili çocuklara destek olma amacıyla kermesler düzenlemeye başlayan Yasemin Kılıç, bu yıl 8'incisini düzenlediği kermesin gelirini de Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği'ne (LÖSAM) bağışladı.

Kendi kreşinin önünde kermes açan Yasemin Kılıç, "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle duyarlı anneler ve veliler olarak kermes yapıyoruz. Bu da bizim 8'inci kermesimiz. Her sene bu kermesi yaparız ve gelirini LÖSAM'a bağışlarız. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

7 YIL LÖSEMİ TEDAVİSİNDEN SONRA KIZIMI KAYBETTİM

Lösemi hastalığından dolayı kızını kaybettiğini ifade eden Kılıç, "Bu yola çıkmamızın sebebi, bende bir lösemi annesiydi. Kızım 7 yıl süren tedavi sonucunda hayatını kaybetti. Lösemi hastalığı için daha duyarlı olup, daha dikkate alıp, daha neler yapabiliriz düşüncesiyle bu yola çıktık. Her yıl bunu yaparız. 2015 yılında biz de lösemiyle tanıştığımızda kızım henüz 17 yaşındaydı. 7 yıl süren bir tedavi sonrasında hayatını kaybetti. Ama bu demek değildir ki, hayat bitmiyor. Daha birçok yardım bekleyen, bizlere sevgiyle bakan çocuklarımız var. Onlar için bir aradayız, onlar için buradayız" diye konuştu.

Çocuklarda annelerinin hazırladıkları yiyecekleri satarak hastanelerde yatan lösemili çocukların iyileşmelerine katkıda bulunduklarını söyledi.

Kaynak: DHA

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