Lösemiye Yenik Düşen Eslem'in Cenazesi

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde uzun süredir lösemi tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eslem Melis Güneri (13), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir dönem yöneticilik yapan iş insanı Murat Güneri ile Kadriye Güneri çiftinin kızı Eslem Melis Güneri, uzun süredir mücadele ettiği lösemi hastalığına yenik düştü. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören ve kök hücre nakli için uzun süredir uygun donör aranan Eslem Melis için nisan ayında Orhangazi'de geniş kapsamlı bir kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlenmiş ancak bir sonuç alınamamıştı.

Dün hayatını kaybeden Eslem Melis Güneri için Orhangazi ilçesindeki Gazi Orhanbey Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Eslem Melis Güneri, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),