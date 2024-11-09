LÖSEV 26. Yılını Gala ile Kutladı

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(ANKARA) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), kuruluşunun 26. yıl dönümünü gala ile kutladı. LÖSEV, "Sevgi, iyilik ve umut dolu mücadelemize devam edeceğiz. LÖSEV olarak, bu özel gecede yanımızda olan ve bizlere güç veren herkese teşekkür ederiz. Çocuklarımızın sağlığı ve geleceği için mücadelemize aynı kararlılıkla devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

LÖSEV kuruluşunun 26. yıl dönümünü LÖSANTE'de düzenlenen gala ile kutladı. Galada, lösemi ile mücadele eden çocuklar, aileler ve gönüllüler bir araya geldi.

Galada, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası boyunca Vakfın öncülüğünde gerçekleştirilen çeşitli farkındalık etkinliklerinden bahsedilerek; çocukluk çağı kanserleri içerisinde en sık görülen löseminin, tedavi edilebilir bir hastalık olduğu vurgulandı. Türkiye'nin en güvenilir itibarlı ilk üç kuruluşu içerisinde olmanın mutluluğu ve sorumluluğu içerisinde olduğunu belirten LÖSEV yetkilileri, gelecek yıllarda da aynı özveri ve kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

LÖSEV, "Sevgi, iyilik ve umut dolu mücadelemize devam edeceğiz. LÖSEV olarak, bu özel gecede yanımızda olan ve bizlere güç veren herkese teşekkür ederiz. Çocuklarımızın sağlığı ve geleceği için mücadelemize aynı kararlılıkla devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Lösemili çocuklar: "Biz Kazanacağız"

Galada, misafirler LÖSANTE'de lösemi tedavisi gören çocukların dans gösterisine davet edildi. İzleyenlere duygusal anlar yaşatan lösemili çocuklar "Biz Kazanacağız" diyerek hep birlikte bir kere daha yaşama umutla bağlı olduklarını gösterdi. Refakatçi annelerden oluşan dans ekibi bir performans sergiledi.