LÖSEV'den İftar Programı
LÖSEV'den İftar Programı

15.03.2026 22:06
LÖSEV, Samsun'da kanserle mücadele eden çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenledi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Samsun'da kanserle mücadele eden çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenledi.

LÖSEV Ankara İl Koordinatörü Nehir Özdamar, Samsun Yelken Kulübü Tesislerinde düzenlenen programda, paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikteliğin LÖSEV ile vücut bulduğunu söyledi.

Özdamar, "İftar aslında kuruluşumuzdan bu yana yapılan çok özel bir etkinlik. Burada Türkiye çapındaki binlerce ailemizi bir araya getirerek onlara unutamayacakları bir gece yaşatmayı hedefliyoruz. Ailelerimiz burada birbirleriyle kaynaşıyor, birbirlerinin hikayelerini dinliyor ve birbirlerine destek olarak güzel bir akşam geçiriyorlar." dedi.

LÖSEV Samsun Koordinatörü Ferhan Taşkınsu ise vakfın geleneksel iftar programında bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ve nice iftarlarda ailelerle bir arada olmak istediklerini belirtti.

Taşkınsu, "Onların zorlu mücadelesinde yalnız olmadıklarını, bizlerin yanlarında olduğunu hissettirmek için bu akşam bir araya gelmiş olacağız. Samsun merkez ve ilçelerinde toplamda 1500'e yakın kayıtlı hastamız var. Aslında maalesef ki bir o kadar daha hasta sayısı olduğunu düşünüyoruz. Amacımız hepsine ulaşabilmek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı akademisyenleri müzik dinletisi sundu, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencileri halk oyunları gösterisi yaptı, semazen grubu sahne aldı.

Programa Canik Kaymakamı Şeref Aydın ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz da katıldı.

Kaynak: AA

