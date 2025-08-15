LÖSEV’den Moral Dolu Çikolata Etkinliği

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından düzenlenen çikolata yapım etkinliğinde, lösemiyi atlatan ve tedavisi süren bireyler moral buldu.

LÖSEV, "Hayat Bağları" projesiyle tedavisi devam eden ve hastalığı atlatmış bireyleri çeşitli etkinliklerle bir araya getiriyor. Etkinliklerde sosyalleşen bireyler hem moral depoluyor hem de birbirlerine destek oluyor.

Samsun'un Atakum ilçesindeki Aşçılık Akademisi'nin atölyesinde çikolata yapım kursuna katılan 19 kadın, proje kapsamında hem çikolata yapmayı öğrendi hem de güzel vakit geçirdi.

Samsun LÖSEV'de sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Ayşenur Kurnaz, AA muhabirine, hastalığı devam eden ve tedavisini tamamlayan bireylerin etkinliklerle hayata daha sıkı adapte olabildiklerini söyledi.

Moral ve motivasyonun hastalık sürecinde çok önemli olduğuna değinen Kurnaz, "Şu an atölyede kadınlarımızla beraber bir çikolatanın hazırlanışını gerçekleştiriyoruz. Çok keyifli ve eğlenceli bir atölye eğitimi geçiriyoruz. LÖSEV olarak çeşitli etkinlikler yürütüyoruz. Özellikle gençlerimizle, çocuklarımızla, babalarımızla, annelerimizle, aynı zamanda da yetişkin kadın hastalarımızla da benzer projelerimizi yürütüyoruz. Hem tedavisi devam eden, hem iyileşmiş ve atlatmış kadın hastalarımızla bir araya geliyoruz. Çeşitli etkinlikler, eğitimler düzenliyoruz. Hem onları geliştirmek, hem mutlu etmek hem de motivasyon vermek adına bugün de böyle bir etkinlik için buradayız." ifadesini kullandı.

Aşçılık Akademisi'nde şef ve eğitim danışmanı olarak görev yapan Gökhan Partigöç de moral ve motivasyon amaçlı bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

Etkinliğin çok güzel geçtiğini dile getiren Partigöç, "Akademide, LÖSEV ve Yeşilay başta olmak üzere talepte bulunan sivil toplum kuruluşlarına sürekli olarak desteklerimizi veriyoruz. Buraya gelen misafirlerimizin motive olarak tedavi ve terapi süreçlerinde daha da iyiye gitmeleri için renkli ve eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz." diye konuştu.

Akademideki şeflerden Erol Korkmaz ise LÖSEV'in etkinliğinde kadınlara çikolata yapmayı öğrettiğini dile getirdi.

Çikolata yapımı sırasında katılımcıların çok mutlu olduklarını belirten Korkmaz, bu mutluluğa tanık olmanın kendilerini de çok mutlu ettiğini ifade etti.

LÖSEV'le 22 yıl önce oğlunun lösemi tedavi sürecinde tanıştığını ve kendisinin de lösemi hastası olduğunu anlatan Sabire Turan, LÖSEV'in kendilerinin evi gibi olduğunu söyledi.

Çocuğunun lösemi tedavisinin çok iyi geçtiğini ve 3 yıllık süreç içinde hastalığı atlattığını aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Çocuğum şu anda 29 yaşında. 8,5 yaşındayken tedavisi başlamıştı. Ben de 2023 yılında yakalandım. Yani arada 20 yıllık bir farkla şu anda benim de sürecim çok güzel gidiyor. Herhangi bir problem yok. LÖSEV gerçekten bize hayat veriyor. Yani birilerinin bizim elimizden tutması, bize destek olması, bizim mutlu olabilmemiz için çabalaması güzel. Haftada bir, bazen on günde bir etkinlikler oluyor. Gerçekten bu etkinlikler bizleri rahatlatıyor. Unutuyoruz hastalığı. Bir şeyler öğrenmek, insan hayatına bir şeyler katılması gerçekten güzel bir şey. Biz bugün onu yaşadık. Gerçekten çocuk gibi eğlendik. Yaptık bir şeyler. Şimdi onları tadacağız inşallah. Çikolata yaptık, güzel onları kalıplara döktük, dondurduk, soğuttuk, tekrar çıkardık, dolgusunu yaptık, tekrar dondurduk. Bilmiyordum ben, çikolatayı alıp yemek çok rahat bir şey ama onun yapılma aşamalarını görmek de güzeldi. Ben mutluydum bugün."

Lösemi hastalığını atlatan Serpil Karaca da LÖSEV ile 4 yıl önce tanıştığını ifade etti.

Tedavide takiplerinin devam ettiğini belirten Karaca, her şeyin yolunda gittiğini ifade etti. LÖSEV'i bırakmayacağını ve her zaman onlarla birlikte olacağını söyleyen Karaca, "Çok güzel bir etkinlik. Özellikle bize burayı, bu mekanı, burada bu etkinliği yapmamıza imkan sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok eğlendik, LÖSEV'le birlikte bu tarz etkinlikler yapmak çok güzel." dedi.

Tedavisi devam eden hastalardan Gülten Sağlam ise LÖSEV'in etkinliklerinin tedavi sürecinde kendisine çok iyi geldiğini söyledi.

Etkinliklerde moral depoladıklarını ve eğlendiklerini söyleyen Sağlam, "Etkinliklerde değişik şeyler öğrenmiş oluyoruz. Bizim için faydalı oluyor. Hem eğleniyoruz hem de faydalı şeyler öğrenmiş oluyoruz." diye konuştu.