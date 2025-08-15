LÖSEV’den Moral Dolu Çikolata Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

LÖSEV’den Moral Dolu Çikolata Etkinliği

15.08.2025 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LÖSEV, çikolata yapım etkinliğiyle lösemi hastalarına moral ve motivasyon sağladı.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından düzenlenen çikolata yapım etkinliğinde, lösemiyi atlatan ve tedavisi süren bireyler moral buldu.

LÖSEV, "Hayat Bağları" projesiyle tedavisi devam eden ve hastalığı atlatmış bireyleri çeşitli etkinliklerle bir araya getiriyor. Etkinliklerde sosyalleşen bireyler hem moral depoluyor hem de birbirlerine destek oluyor.

Samsun'un Atakum ilçesindeki Aşçılık Akademisi'nin atölyesinde çikolata yapım kursuna katılan 19 kadın, proje kapsamında hem çikolata yapmayı öğrendi hem de güzel vakit geçirdi.

Samsun LÖSEV'de sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Ayşenur Kurnaz, AA muhabirine, hastalığı devam eden ve tedavisini tamamlayan bireylerin etkinliklerle hayata daha sıkı adapte olabildiklerini söyledi.

Moral ve motivasyonun hastalık sürecinde çok önemli olduğuna değinen Kurnaz, "Şu an atölyede kadınlarımızla beraber bir çikolatanın hazırlanışını gerçekleştiriyoruz. Çok keyifli ve eğlenceli bir atölye eğitimi geçiriyoruz. LÖSEV olarak çeşitli etkinlikler yürütüyoruz. Özellikle gençlerimizle, çocuklarımızla, babalarımızla, annelerimizle, aynı zamanda da yetişkin kadın hastalarımızla da benzer projelerimizi yürütüyoruz. Hem tedavisi devam eden, hem iyileşmiş ve atlatmış kadın hastalarımızla bir araya geliyoruz. Çeşitli etkinlikler, eğitimler düzenliyoruz. Hem onları geliştirmek, hem mutlu etmek hem de motivasyon vermek adına bugün de böyle bir etkinlik için buradayız." ifadesini kullandı.

Aşçılık Akademisi'nde şef ve eğitim danışmanı olarak görev yapan Gökhan Partigöç de moral ve motivasyon amaçlı bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

Etkinliğin çok güzel geçtiğini dile getiren Partigöç, "Akademide, LÖSEV ve Yeşilay başta olmak üzere talepte bulunan sivil toplum kuruluşlarına sürekli olarak desteklerimizi veriyoruz. Buraya gelen misafirlerimizin motive olarak tedavi ve terapi süreçlerinde daha da iyiye gitmeleri için renkli ve eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz." diye konuştu.

Akademideki şeflerden Erol Korkmaz ise LÖSEV'in etkinliğinde kadınlara çikolata yapmayı öğrettiğini dile getirdi.

Çikolata yapımı sırasında katılımcıların çok mutlu olduklarını belirten Korkmaz, bu mutluluğa tanık olmanın kendilerini de çok mutlu ettiğini ifade etti.

LÖSEV'le 22 yıl önce oğlunun lösemi tedavi sürecinde tanıştığını ve kendisinin de lösemi hastası olduğunu anlatan Sabire Turan, LÖSEV'in kendilerinin evi gibi olduğunu söyledi.

Çocuğunun lösemi tedavisinin çok iyi geçtiğini ve 3 yıllık süreç içinde hastalığı atlattığını aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Çocuğum şu anda 29 yaşında. 8,5 yaşındayken tedavisi başlamıştı. Ben de 2023 yılında yakalandım. Yani arada 20 yıllık bir farkla şu anda benim de sürecim çok güzel gidiyor. Herhangi bir problem yok. LÖSEV gerçekten bize hayat veriyor. Yani birilerinin bizim elimizden tutması, bize destek olması, bizim mutlu olabilmemiz için çabalaması güzel. Haftada bir, bazen on günde bir etkinlikler oluyor. Gerçekten bu etkinlikler bizleri rahatlatıyor. Unutuyoruz hastalığı. Bir şeyler öğrenmek, insan hayatına bir şeyler katılması gerçekten güzel bir şey. Biz bugün onu yaşadık. Gerçekten çocuk gibi eğlendik. Yaptık bir şeyler. Şimdi onları tadacağız inşallah. Çikolata yaptık, güzel onları kalıplara döktük, dondurduk, soğuttuk, tekrar çıkardık, dolgusunu yaptık, tekrar dondurduk. Bilmiyordum ben, çikolatayı alıp yemek çok rahat bir şey ama onun yapılma aşamalarını görmek de güzeldi. Ben mutluydum bugün."

Lösemi hastalığını atlatan Serpil Karaca da LÖSEV ile 4 yıl önce tanıştığını ifade etti.

Tedavide takiplerinin devam ettiğini belirten Karaca, her şeyin yolunda gittiğini ifade etti. LÖSEV'i bırakmayacağını ve her zaman onlarla birlikte olacağını söyleyen Karaca, "Çok güzel bir etkinlik. Özellikle bize burayı, bu mekanı, burada bu etkinliği yapmamıza imkan sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok eğlendik, LÖSEV'le birlikte bu tarz etkinlikler yapmak çok güzel." dedi.

Tedavisi devam eden hastalardan Gülten Sağlam ise LÖSEV'in etkinliklerinin tedavi sürecinde kendisine çok iyi geldiğini söyledi.

Etkinliklerde moral depoladıklarını ve eğlendiklerini söyleyen Sağlam, "Etkinliklerde değişik şeyler öğrenmiş oluyoruz. Bizim için faydalı oluyor. Hem eğleniyoruz hem de faydalı şeyler öğrenmiş oluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Etkinlik, Lösemi, Lösemi, samsun, Güncel, Sağlık, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel LÖSEV’den Moral Dolu Çikolata Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Hollanda’da sıcak hava balonu çakıldı Ölü ve yaralılar var Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
CHP’den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz
Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 1 milyon TL’lik dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 1 milyon TL'lik dava
Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı
Galatasaray’da beklenen ayrılık Galatasaray'da beklenen ayrılık

11:21
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
09:41
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
10:51
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu Başkan ve yakınları gözaltında
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında
10:49
Bakan Şimşek görmesin TOGG’u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
08:48
Naci Görür’den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
Naci Görür'den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
16:10
Adana’da balkondan balkona silahlı çatışma
Adana'da balkondan balkona silahlı çatışma
16:00
Hindistan’da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100’den fazla yaralı
Hindistan'da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100'den fazla yaralı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı İşte AK Parti’ye katılan 9 belediye başkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
15:49
Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesi sonrası CHP’den miting kararı
Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi sonrası CHP'den miting kararı
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
15:32
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
15:31
AK Parti’ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
AK Parti'ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 11:26:15. #7.12#
SON DAKİKA: LÖSEV’den Moral Dolu Çikolata Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.