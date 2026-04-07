LÖSEV'den Polis Haftası Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

LÖSEV'den Polis Haftası Ziyareti

LÖSEV\'den Polis Haftası Ziyareti
07.04.2026 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LÖSEV, Ankara'da Polis Haftası kapsamında Emniyet Genel Müdürü ve Özel Harekat Başkanını ziyaret etti.

LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü kapsamında Ankara'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Ankara'da gerçekleştirilen program kapsamında, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ziyaret edildi. Ziyarete, LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, Kurumlarla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Sinan Aras, Kurumlarla İlişkiler Sorumlusu Gülcan Şahin Kara'nın yanı sıra sağlığına kavuşmuş gençlerden Furkan Köse, Bengisu Türker, Dilara Altan, Doğukan Yalçınöz, tedavi sürecini başarıyla tamamlayan çocuklardan Burak Ali Tanrıkulu, Deren Hatun Durmaz, Miray Demiryürek ile Elif Nur Demiryürek ve anne Şule Genç katıldı.

LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, tedavisini tamamlayan çocukların vakıfla bağlarının ömür boyu sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Ankara programı kapsamında ayrıca Polis Müzesi de gezildi. Çocuklar burada Türk polis teşkilatının tarihine dair bilgiler edinirken, polis köpekleri ve polis maskotu eşliğinde gerçekleştirilen küçük etkinlikte keyifli anlar yaşadı.

Program kapsamında ayrıca Özel Harekat Başkanlığı ziyaret edilerek, Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal ile bir araya gelindi. Hayal de çocuklarla yakından ilgilenerek, onların her zaman ziyarete gelebileceklerini ve buranın kendilerinin de evi olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA

Polis Haftası, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LÖSEV'den Polis Haftası Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 17:05:54. #7.13#
SON DAKİKA: LÖSEV'den Polis Haftası Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.