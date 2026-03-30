LÖSEV Gönüllülerinden Efes Ultra Maratonu

30.03.2026 10:12
Efes Ultra Maratonu'nda LÖSEV gönüllüleri, lösemili çocukların eğitim masraflarına destek için koştu.

İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen Efes Ultra Maratonu'nda LÖSEV gönüllüleri, lösemili çocukların eğitim masraflarına destek olmak amacıyla koştu.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'ndan (LÖSEV) yapılan açıklamaya göre, 27-29 Mart'ta düzenlenen maratonda "Koşar Adım LÖSEV" projesi kapsamında bir araya gelen yüzlerce gönüllü koşucu, "Biz Koşalım Onlar Okusun" sloganıyla parkura çıktı.

Etkinlikte sporcuların yanı sıra iyileşen çocuklar, çocuklarını kansere karşı verdikleri mücadelede yalnız bırakmayan anneler ve çok sayıda bağışçı da yer aldı.

Maratonda 27K kategorisinde yarışan LÖSEV gönüllüsü Enes Kurt, zorlu hava koşulları ve yorucu parkura rağmen birinci oldu.

Kurt'un bu başarısıyla elde edilen gelirin Canım Kardeşim Ders Evi'nde eğitim alan çocukların burs fonuna aktarıldığı bildirildi.

Açıklamada, bu tür spor faaliyetleriyle hem sağlıklı yaşama dikkat çekmeyi hem de ailelerin eğitim konusundaki ihtiyaçlarına kalıcı çözümler sunmanın hedeflediği ifade edildi.

Kaynak: AA

Son 72 saat Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek’ten kritik uyarı Son 72 saat! Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek'ten kritik uyarı
Erzurum’da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi Erzurum'da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi
Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü
Bakan Çiftçi’den APP plakalara ilişkin yeni açıklama: Yalnızca şekle ilişkin bir konu değil Bakan Çiftçi'den APP plakalara ilişkin yeni açıklama: Yalnızca şekle ilişkin bir konu değil
NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı: 100 gün kaldı NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı
İstanbul’da hava ulaşımına yağmur engeli, onlarca uçak kalkamadı İstanbul'da hava ulaşımına yağmur engeli, onlarca uçak kalkamadı

11:30
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
11:30
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor Milli futbolcu formayı giyecek
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor! Milli futbolcu formayı giyecek
11:26
İstanbul’daki zincirleme kazada mucize Şehit polis hayata döndü
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
11:11
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
11:04
Etimesgut Belediyesi’ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu’ndan ilk açıklama
Etimesgut Belediyesi'ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama
10:31
ABD, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için operasyon planlıyor
ABD, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için operasyon planlıyor
