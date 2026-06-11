LÖSEV'in İyilik Tırı Sakarya'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

LÖSEV'in İyilik Tırı Sakarya'da

11.06.2026 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lösemili Çocuklar Vakfı'nın İyilik Tırı, Sakarya'da yardım dağıtım etkinliği düzenledi.

Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) lösemili hastalar ve ailelerine yardım dağıtan "İyilik Tırı" Sakarya'ya geldi.

Adapazarı ilçesindeki Aziz Duran Parkı'nda konuşlandırılan tırın çevresinde oyun ve boyama parkurları oluşturuldu. Eğlenceli dakikalar geçiren çocuklar için yüz boyama ve palyaço etkinliği de düzenlendi.

Giysi, temel gıda, kırtasiye, oyuncak ve temizlik malzemelerinden oluşan paketler, lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine dağıtıldı.

Tırın önünde bir araya gelen lösemili çocuklar, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

LÖSEV Anadolu Yakası İl Koordinatörü Ayşe Ertuğrul, gazetecilere, "İyilik Tırı"nın Marmara Bölgesi'ndeki ilk durağının Sakarya olduğunu belirterek, yarın Kocaeli'de, ertesi gün ise İstanbul'da olacaklarını söyledi.

Lösemi tanısı bulunan, kanser tedavisi alan çocuk ve yetişkinlere ihtiyaçları doğrultusunda kuru gıda, kıyafet, oyuncak gibi kategorilerde destek sunduklarını belirten Ertuğrul, "İhtiyaçlar ve belli hak edişler oranında bunları ücretsiz alıyorlar." dedi.

Ertuğrul, çocuklara ve ailelerine sürekli destek yaptıklarını dile getirerek, "İyilikler tırı da özel proje olarak hayatımıza girdi. Maddi ve ayni yardımlarla ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Bağışçılarımızın destekleriyle ailelerimize 12 ay boyunca dağıtacağımız kurban etlerini bağışçılarımızdan aldık. Bunun gibi birçok etkinlik ve yardımımız devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sakarya, İyilik, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel LÖSEV'in İyilik Tırı Sakarya'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nuh Çıtır Nuh Çıtır:
    iyi hoş da bu tır gittiğinde bu çocuklar ve aileler tekrar ne yapacak hani güvenlik konusunda da düşün biraz 0 0 Yanıtla
  • Meltem Hale Arslan Meltem Hale Arslan:
    ne güzel ama işte bunlar kâğıt üstünde kalıyo ya yapan taraf da yoruluyo zaman içinde 0 0 Yanıtla
  • Zehra Betül Tekin Zehra Betül Tekin:
    güzel bir girişim ama bunun devamı gelir mi çok merak ediyorum çünkü böyle projelerde sürekliliği sağlamak zor oluyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı 35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı
Türkiye’de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor Türkiye'de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor
Edirne Sarayı’nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı Edirne Sarayı'nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı
Adana’da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada Adana'da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada
Fenerbahçe’de Kante depremi Fenerbahçe'de Kante depremi
DSÖ’den korkutan Ebola itirafı: Virüsü kontrol edemiyoruz DSÖ'den korkutan Ebola itirafı: Virüsü kontrol edemiyoruz

16:51
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
16:43
Krizli PM’den çıkan karar: CHP’de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak
16:26
Erden Timur için tahliye kararı verildi
Erden Timur için tahliye kararı verildi
16:08
“Yılın ekonomi yorumcusu“ ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
"Yılın ekonomi yorumcusu" ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
15:25
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 17:25:41. #7.12#
SON DAKİKA: LÖSEV'in İyilik Tırı Sakarya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.