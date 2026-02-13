LÖSEV, Ramazan'da Kanser Hastalarına Destek Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

LÖSEV, Ramazan'da Kanser Hastalarına Destek Olacak

LÖSEV, Ramazan\'da Kanser Hastalarına Destek Olacak
13.02.2026 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LÖSEV, ramazan ayında kanser hastalarına yardım kolileri ve bağışlarla destek verecek.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), ramazan ayında zekat ve fitre bağışları ile yardım kolileri aracılığıyla ihtiyaç sahibi kanser hastalarının yanında olacak.

LÖSEV, ramazan ayına yönelik ve yıl boyunca süren çalışmalarını Sakarya'daki basın mensuplarıyla paylaştı.

Adapazarı ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda, LÖSEV İstanbul Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Neslihan Çelik, sunum yaptı.

LÖSEV'in 27 yıldır faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Çelik, ramazan ayının ilk gününden itibaren içinde et ve et ürünlerinden kuru gıdaya, temel hijyen malzemelerinden mutfak ihtiyaçlarına kadar bir ailenin gereksinim duyabileceği çok sayıda ürünü barındıran yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladıklarını söyledi.

Zekat ve fitre bağışları başta olmak üzere tüm desteklerin, lösemili çocuklar ve yetişkin kanser hastalarının ailelerine titizlikle teslim edildiğini belirten Çelik, "Ramazan ayı, paylaşma ve dayanışma ayı. LÖSEV olarak yalnızca ramazanda değil, yılın her günü çocuklarımızın ve ailelerimizin yanındayız. Bu ayda yapılan bağışlar, binlerce haneye hem sağlık hem de umut olarak dönüyor. Ramazan bağışlarınızla önce çocuklar iyileşsin istiyoruz." şeklinde konuştu.

Çelik, LÖSEV'in gelenekselleşen "Koli Koli Mutluluk" organizasyonu kapsamında, Türkiye genelindeki 8 milyonu aşkın gönüllü, genç ve aile komiteleriyle hazırlanan yardım kolilerinin, "Önce Çocuklar İyileşsin" mottosuyla ramazan ayı boyunca titiz ve şeffaf saha çalışmalarıyla lösemi ve kanser hastalarına ulaştırılacağı kaydetti.

İsteyenlerin Türkiye'deki tüm bankaların bağış ekranları üzerinden, PTT şubelerinden, LÖSEV ofislerini arayarak ya da ziyaret ederek, tüm faturalı hatlardan 3406'ya "BAĞIŞ" ya da 1998'e "FİTRE" yazarak SMS göndererek bağış yapabileceğini dile getiren Çelik, ayrıntılı bilgiye "www.losev.org.tr" adresinden ulaşılabileceğini kaydetti.

"LÖSEV hayatlara dokunan bir umuttur"

Dilek Kocatürk de kanseri yenen 9 yaşındaki oğlu Toprak'ın hastalığı döneminde LÖSEV ile tanıştıklarını söyledi.

LÖSEV'in kendileri için sadece bir vakıf olmadığını vurgulayan Kocatürk, "Hastane sürecinde arayan, soran, ihtiyaçlarımızı takip eden, 'Yalnız değilsiniz.' diyen bir el oldu. Bazen bir telefon, bazen gönderilen bir koli... Küçük görünen ama ayağa kaldıran çok büyük desteklerdi bizim için. Tedavi süreci boyunca ve sonrasında hep yanımızda oldular. Yılbaşı etkinlikleri, aile piknikleri, iftar buluşmalarıyla çocuklarımızın yeniden gülmesini sağlayan anılar yaşattılar. Ama bizim için en özel yerlerden biri Bursa Köy Enstitüsü oldu. Oğlumla orada 5 gün geçirdik. Toprak yaşıtlarıyla özgürce güldü, oynadı, güçlendi. Bugün oğlum kanseri yendi ve ben biliyorum ki hiçbir çocuk bu yolu yalnız yürümemeli. LÖSEV sadece bir vakıf değil, hayatlara dokunan bir umuttur. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LÖSEV, Ramazan'da Kanser Hastalarına Destek Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu Türkiye'nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu
Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
UEFA açıkladı İşte temsilcilerimizin Avrupa’da elde ettiği gelirler UEFA açıkladı! İşte temsilcilerimizin Avrupa'da elde ettiği gelirler
Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır İşçiler bayram etti Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçiler bayram etti
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
15:45
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt’u Fenerbahçe kaptı
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe kaptı
15:07
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
14:15
Kenti hortum vurdu Besici ve üreticilerin kaybı büyük
Kenti hortum vurdu! Besici ve üreticilerin kaybı büyük
14:12
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
13:42
426 bin liralık gizem Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 16:26:44. #7.11#
SON DAKİKA: LÖSEV, Ramazan'da Kanser Hastalarına Destek Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.