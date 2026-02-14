LÖSEV, Zeynep'in Umudunu Yeniden Canlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

LÖSEV, Zeynep'in Umudunu Yeniden Canlandırdı

LÖSEV, Zeynep\'in Umudunu Yeniden Canlandırdı
14.02.2026 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meme kanserine yakalanan Zeynep Elibol'un tedavisini LÖSEV üstlendi; aile büyük bir sevinç yaşadı.

ANKARA'da 2 yıl önce meme kanserine yakalanan Zeynep Elibol'un (33) tedavisini, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) üstlendi. Ailece büyük sevinç yaşadıklarını belirten Elibol, "Tamamen umutsuzluğa düşmüştüm. Karamsarlık içerisindeydim. LÖSEV bizim evimize güneş gibi doğdu" dedi.

Zeynep Elibol'a 5'inci çocuğuna hamileyken 2024 yılında 4'üncü evre kanser teşhisi konuldu. Hamilelik sürecinde bazı tetkikleri yapılamadığı için geç teşhis konulan Elibol'un tedavisi, doğumun ardından başladı. Elibol, yaklaşık 1 yıl uygulanan kemoterapi ve akıllı ilaç tedavisinden sonuç alamadı. Bunun üzerine doktorlar tarafından 'trastuzumab deruxtecan' etken maddeli ilaç önerildi. Ancak 33 bin 547 TL olan ilacın SGK listesinde bulunmadığı belirtildi. Ardından Zeynep Elibol'un tedavisini LÖSEV üstlendi. Elibol, "LÖSEV bizi aradı, 'Size güzel bir haberimiz var' dediler. Tedaviyi karşılayacaklarını söylediler. Çok mutlu oldum. Umudum kesilmişti, ne yapacağımı bilmiyordum" dedi.

'EVDE BAYRAM HAVASI OLDU'

LÖSEV'den gelen telefonla ailece sevinç yaşadıklarını dile getiren Elibol, "Eşim ve çocuklarımla birlikte sevinç çığlıkları attık. Tamamen umutsuzluğa düşmüştüm. Karamsarlık içerisindeydim. LÖSEV bizim evimize güneş gibi doğdu. Kimseyi eleştirmek istemiyorum ama benim gibi çok insan mağdur oluyor. Hastalıkla mücadele ederken bir yandan ilaç ve dava süreçleriyle uğraşıyoruz. Sadece benim değil, benim gibi birçok hastanın sesinin duyulmasını istiyoruz. Bugün LÖSEV tarafından karşılanan ilk ilacımı alacağım. Yeniden doğuşum diyebilirim. Umutların yeşerdiği bir gün. Bundan sonra her şeyin daha iyi olacağına inanıyorum. Başta Üstün Ezer hocam olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LÖSEV, Zeynep'in Umudunu Yeniden Canlandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Margaret Qualley’in Sevgililer Günü için verdiği pozlar yankı uyandırdı Margaret Qualley'in Sevgililer Günü için verdiği pozlar yankı uyandırdı
Nereden nereye Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti
300 kilo adamı duvarı kırıp özel ekiple evden çıkardılar Her şey 12 yıl önce başlamış 300 kilo adamı duvarı kırıp özel ekiple evden çıkardılar! Her şey 12 yıl önce başlamış
Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga
Burhan Kral ile ilgili gerçekler bambaşka çıktı Dövmeli kadının iddialarının odağındaydı Burhan Kral ile ilgili gerçekler bambaşka çıktı! Dövmeli kadının iddialarının odağındaydı

10:36
Bu nasıl bir kar marjı 129 TL’ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Bu nasıl bir kar marjı? 129 TL'ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
10:00
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
09:57
Ramazan öncesi vatandaşa müjde Zincir marketlerle indirim anlaşması
Ramazan öncesi vatandaşa müjde! Zincir marketlerle indirim anlaşması
09:27
ABD’den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
09:23
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te
09:11
Ebru Gündeş, Orta Doğu’da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Ebru Gündeş, Orta Doğu'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 11:09:32. #7.11#
SON DAKİKA: LÖSEV, Zeynep'in Umudunu Yeniden Canlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.