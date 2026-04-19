Louisiana'da Silahlı Saldırı: 8 Çocuk Hayatını Kaybetti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Louisiana'da Silahlı Saldırı: 8 Çocuk Hayatını Kaybetti

19.04.2026 20:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Shreveport'ta aile içi anlaşmazlık nedeniyle gerçekleşen saldırıda 8 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.

NEW ABD'nin Louisiana eyaletindeki aile içi anlaşmazlıkla başladığı öne sürülen silahlı saldırıda, 8 çocuğun hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Eyaletin Shreveport şehrinde meydana gelen olay, yerel saatle 06.00 sularında gerçekleşti.

Shreveport Polis Departmanı, aile içi anlaşmazlık şikayetiyle intikal ettiği yerleşim bölgesinde, 10 kişinin silahlı saldırıya uğradığını, bunlardan 8'inin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırıda, 2 kadının yaralandığı, birinin durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.

Hayatını kaybedenlerin 1 ila 14 yaş arasındaki çocuklardan oluştuğunu belirten polis yetkilileri, silahlı saldırının aynı bölgede 3 ayrı sokakta gerçekleştiğini kaydetti.

Yetkililer, bir araca el koyarak olay yerinden kaçmaya çalışan saldırganın, takip sonucu Bossier Parish yerleşkesinde vurularak etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Hayatını kaybeden çocuklardan bazılarının saldırganın "soyundan geldiğini" belirten polis yetkilileri, şüpheli hakkında başka detay paylaşmadı.

Polis yetkilileri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 21:25:08. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.