Lozan Antlaşması\'nın 103. Yıl Dönümü

Trakya Üniversitesinde, Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla "Zaferin Son Cephesi: Lozan Antlaşması" başlıklı konferans düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Karaağaç Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen konferansta konuşan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Lozan Barış Antlaşması'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türk milletinin bağımsızlığını uluslararası alanda tescil eden bir belge olduğunu belirtti.

Hatipler, Lozan'ın yalnızca bir barış antlaşması olmadığını, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını uluslararası hukuk nezdinde güvence altına alan tarihi bir diplomatik başarı niteliği taşıdığını ifade etti.

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif de Lozan Barış Antlaşması ile Batı Trakya Türk Azınlığı'nın haklarının güvence altına alındığını belirtti.

Batı Trakya Türk Azınlığı'nın kendi iradesiyle seçtiği temsilcilerin tanınması konusunda çeşitli zorluklarla karşılaştığını aktaran Şerif, azınlığın haklarını ve kimliğini koruma mücadelesini kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Şallı, "Zaferin Son Cephesi: Lozan Antlaşması" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Şallı, sunumunda Lozan Barış Antlaşması'nın Milli Mücadele sürecindeki yeri ile Türk diplomasi tarihindeki önemine değinerek, antlaşmanın Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak uluslararası alanda kabul edilmesini sağlayan tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Program, Lozan Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Edirne'de Doğal Afet Takip Sistemi Toplantısı düzenlendi

İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce çevrim içi düzenlenen Doğal Afet Takip Sistemi (DATS) Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köse'nin yanı sıra İl Müdür Yardımcısı Volkan Diriker ile Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdür Vekili Sibel Erfa'nın da yer aldığı toplantıda, Doğal Afet Takip Sistemi'nin işleyişi ele alındı.

Toplantıda, doğal afetlerin kayıt altına alınması ve izlenmesine yönelik uygulamalar ile sistemin etkin kullanımına ilişkin katılımcılara bilgi verildi.

Programda ayrıca, Doğal Afet Takip Sistemi'nin tarımsal afetlerin izlenmesi ve kayıt süreçlerine sağlayacağı katkılar değerlendirildi.