Lozan'ın 102. Yılında Bağımsızlık Vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Lozan'la teyit edilen bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi ilelebet koruyup güçlendireceğimize bir kez daha söz veriyoruz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, Lozan Barış Antlaşması'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Zaferle taçlanan Milli Mücadele'mizin uluslararası alandaki tescili ve Cumhuriyet'imizi tahkim eden en önemli metinlerden biri olan Lozan Barış Antlaşması'nın 102. yıl dönümünü kutluyoruz. Ülkemizi ve devletimizi adeta küllerinden yeniden inşa eden Milli Mücadele kahramanlarını, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere saygıyla anıyor, Lozan'la teyit edilen bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi ilelebet koruyup güçlendireceğimize bir kez daha söz veriyoruz."