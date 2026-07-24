Lozan Barış Antlaşması’nın 103. yılı Konak’ta kutlandı - Son Dakika
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Lozan Barış Antlaşması’nın 103. yılı Konak’ta kutlandı

Lozan Barış Antlaşması’nın 103. yılı Konak’ta kutlandı
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Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıl dönümü, Konak Belediyesi'nin düzenlediği törenle İsmet İnönü Anı Evi'nde kutlandı. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, Lozan'ın bağımsızlık ruhunu yaşatma sözü verdi.

(İZMİR) - Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla İsmet İnönü Anı Evi'nde düzenlenen törende konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Lozan'ın ruhu direnişin, kararlılığın ve tam bağımsızlığın ruhudur. Bu ruhu yaşatmak için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi ve bağımsızlığımızın sembolü olan Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yılı, Konak Belediyesi'nin Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte düzenlediği törenle kutlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Başbakanı, ikinci Cumhurbaşkanı ve Lozan Barış Antlaşması'nın mimarı İsmet İnönü'nün doğduğu ev olan İsmet İnönü Anı Evi ve Kitaplığı'nda gerçekleştirilen törene Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun yanı sıra Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Gürel, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk, Geçmiş Dönem CHP Konak İlçe Başkanı ve İzmir Folklor Derneği Başkanı Ozan Ali İlgazi, 68'liler Platformu Yürütme Kurulu Üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir Şube Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

BAŞKAN MUTLU: ÇOCUKLARIMIZA EMEK VE ZAMAN HARCAYANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Konuşmasına Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğiyle Konak'ın farklı mahallelerinde yaşayan çocukların gelişimini desteklemek için yürütülen çalışmalardan bahsederek başlayan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Bugün Lozan Barış Anlaşması'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla sizlerle bir arada olmak çok güzel. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı'nın doğduğu ev burası. Biraz sonra gezeceksiniz. Öncelikle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Ballıkuyu ve Beştepeler'de birlikte çok örnek işler yapıyoruz. Gelecek nesillere emek, zaman harcayan; bilgisini, birikimini aktaran ve Cumhuriyet sevdasının yeni nesillere aktarımı için kesintisiz çalışan Atatürkçü Düşünce Derneği'ne, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne ve tüm gönüllülere teşekkür ediyorum" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN KAZANIMLARA SAHİP ÇIKABİLMEK"

Lozan Barış Antlaşması'nın, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin diplomasi masasında kazanılmış büyük bir zaferi olduğunun altını çizen Başkan Mutlu, şunları söyledi:

"Ülkemizin çok büyük zorluklarla kurulduğunu; ekonomik anlamda, siyasi anlamda bağımsızlığını kazandığını hepimiz biliyoruz. Önemli olan bu kazanımlara sahip çıkabilmek ve mücadele edebilmek. Kuşkusuz Lozan Barış Antlaşması'nı yapmak hiç kolay değildi. Tarih, bulunduğu dönem içinde ne oluyora bakılarak değerlendirilmesi gereken bir olgu. Tüm bunlarla birlikte değerlendirildiğinde Lozan'ın aslında ne kadar zor, ne kadar meşakkatli kazanılmış bir barış olduğu çok daha iyi anlaşılacaktır. Bizler Cumhuriyet'in temelini oluşturan bağımsızlık, özgürlük, hukuk, laiklik, demokrasi ve egemenlik kavramlarına sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz. Bu mirası korumak ve gelecek nesillere eksiksiz aktarmanın hepimizin ortak sorumluluğu olduğunun bilincindeyiz. Lozan'ın ruhu direnişin, kararlılığın ve tam bağımsızlığın ruhudur. Bu ruhu yaşatmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve İsmet İnönü'nün yaptığı gibi büyük bir mücadeleye devam edeceğiz."

GÜREL: LOZAN BAYRAM OLMALIDIR DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Gürel de "Lozan, bir tapudur. Bu bir barış antlaşması ama küllerinden doğan bir ülkenin çıkışı. Çünkü biz müttefiklerle beraber yeniktik, 3 yıla yakın bir mücadele yaptık ve bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü sağladık. Cumhuriyet, arkasından devrimler kime emanet gençler? Sizlere emanet. 1 yıl önce 'Lozan bayram olmalıdır' diye ilan ettik. Her yerde söylemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TAMTÜRK: BUGÜN BİZİM İÇİN BİR BAYRAM

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk ise "Bugün bizim için bir bayram. Bayram olduğunu Sevr'i doğru yorumlayarak anlayabiliriz. Lozan Barış Antlaşması bizim için çok kritik bir diplomasi zaferi. Lozan ile birlikte ekonomik, siyasi bağımsızlığımızı, eşit yurttaşlığımızı kazandık. Kendi sınırlarımız içinde toprak bütünlüğümüzün garantisi sağlandı. Lozan Bayramımız kutlu olsun. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, Milli Şef İsmet İnönü'ye ve tüm kurtuluş kahramanlarımıza şükran borçluyuz. Bize düşen laik yaşamı, demokrasinin üstünlüğü, Cumhuriyet'i ve Atatürk devrimlerini sürdürmektir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Belediyesi, Kültür Sanat, İsmet İnönü, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lozan Barış Antlaşması’nın 103. yılı Konak’ta kutlandı - Son Dakika

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