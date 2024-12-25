Lübnan'a 85 Bin Göç: Esed Rejimi Nedeniyle - Son Dakika
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Lübnan'a 85 Bin Göç: Esed Rejimi Nedeniyle

Bakan Haccar, Esed rejimi sonrası 20 bin Lübnanlı ve 65 bin Suriyelinin Lübnan'a geçtiğini açıkladı.

25.12.2024 19:49
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Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hector Haccar, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesiyle 20 bin Lübnanlı ile 65 bin Suriyelinin Lübnan'a geldiğini belirtti.

Haccar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'den gelenlerin Baalbek-Hermel iline yerleştiğini kaydederek, bazılarının yakınlarının evlerinde bazılarının da Şiilerin kullandığı cami ve kuruluşlarda kaldığını aktardı.

Lübnan Sosyal İşler Bakanı, Lübnan'a gelenlerin Suriye'nin Lübnan sınırı yakınında yaşayan Şiiler olduğunu ve Esed rejiminin devrilmesinin ardından korkarak Lübnan'a geçtiklerini ifade etti.

Haccar, "Esed rejimi düştükten sonra Lübnan Suriye sınırındaki 33 köyde yaşayan yaklaşık 20 bin Lübnanlı ve 65 bin Suriyeli Lübnan'a geldi." dedi.

Hem Suriyeliler hem de Lübnanlılar için yardımların dağıtıldığını belirten Haccar, "Yeni kurulan mülteci kampı yok, biz bu göç hareketini geçici olarak değerlendiriyoruz. Korkarak geldikleri için kabul ettik, en yakın zamanda Suriyelilerin ülkelerine, yaşadıkları bölgelere dönmesi için çalışacağız, siyasi ve diplomatik yollardan bu gerçekleştirilmeli." dedi.

Haccar, "Biz Suriyelilerin kendi ülkelerinde güvenli hissetmelerini istiyoruz. Yeni gelenler ve daha önceden gelmiş olan mültecileri ülkelerine iade etmeye çalışıyoruz çünkü Lübnan'ın yükü ağır. Biz bu yükü 13 yıldan uzun süredir kaldırıyoruz. Biz onların ülkelerine güvenli ve onurlu bir şekilde dönmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Lübnanlı Bakan, "Mültecilere destek vermek ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için Suriye'deki uluslararası kuruluşlarla tüm hazırlıklar yapılıyor. Bu hazırlıklar hem eskiden gelenler hem de yeni gelenler için geçerli. Kalacak yeri olmayanlar var, onlara geçici olarak sığınabilecekleri yerler tahsis edilecek." şeklinde konuştu.

Haccar, Lübnan hükümetinin vizyonuna işaret ederek, "Suriye'nin iç işlerine karışmayacağız ve onlar da bizim iç işlerimize karışmayacaklarını dile getirdi." dedi.

Suriye-Lübnan sınırında giriş çıkışlar sürüyor

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Haccar, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının başlamasının ardından yaklaşık 300 bin Suriyelinin ülkesine geçtiğini, ardından geri gelenlerin olduğunu hatırlattı.

Haccar, Suriye'ye resmi ve resmi olmayan geçişlerin olduğunu ve Lübnan'ın doğusundaki Masna Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek oradaki Suriyelilerle görüştüğünü söyledi.

Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye geçenlerle ilgili net sayı veremediklerini aktaran Haccar, gidenler arasında evlerini kontrol etmek için gidip geri gelenlerin de olduğunu anlattı.

Haccar, net rakama ulaşmanın zaman alacağına dikkati çekerek, bu süreçte Suriyelilerin dönüşü için hazırlıkların yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Lübnan'daki sığınmacıların sayısına ilişkin Haccar, net bir rakamın mevcut olmadığını, daha önce 2 milyona ulaşmış olduğunu hatırlattı.

Haccar, Suriye'ye giriş çıkışların devam ettiğine dikkati çekerek, net bir rakam için beklemek gerektiğini ifade etti.

Lübnanlı Bakan, okullara kayıt yaptıran öğrenci sayısında büyük düşüş olduğunu, bunun da insanların Lübnan'dan Suriye'ye geçmesi sebebiyle olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'a 85 Bin Göç: Esed Rejimi Nedeniyle - Son Dakika

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