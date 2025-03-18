Lübnan'a Kaçan Suriyelilerin Sayısı 13 Bine Ulaştı

(ANKARA) - Lübnanlı yetkililer, bu ayın başlarında Suriye'nin kıyı bölgelerinde yaşanan katliam ve şiddet olaylarından sonra yaklaşık 13 bin Suriyelinin sınırı geçerek, ülkelerine sığındığını bildirdi.

Lübnanlı yetkililer, bugün yaptıkları açıklamada, bu ayın başlarında Suriye'nin kıyı bölgelerinde yaşanan başta Aleviler olmak üzere çeşitli azınlık gruplarına karşı gerçekleştirilen katliamlar ve şiddet olaylarından bu yana yaklaşık 13 bin Suriyelinin Lübnan'a kaçtığını söyledi.

Fransız medyasının Lübnan Afet Risk Yönetimi Biriminden edindiği raporda, 12 bin 798 Suriyelinin, Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde 23 farklı köy ve kasabaya ulaştığı ve yerleştiği belirtilirken, çoğunun aile evlerinde ya da derme çatma barınma merkezlerinde yaşadığı ifade edildi.