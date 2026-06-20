Lübnan-ABD Görüşmesi: Güvenlik ve İstikrar Vurgusu

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Lübnan'daki son gelişmeleri ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avn ile Rubio telefonda görüştü.

Görüşmede Rubio, ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanması, devlet otoritesinin tüm topraklara yayılması, başta ordu olmak üzere meşru güvenlik ve askeri kurumların desteklenmesi yönünde Lübnan'ın yanında olmaya ve destek vermeye kararlı olduklarını vurguladı.

Avn ise ABD'nin Lübnan'a desteğinden dolayı Dışişleri Bakanı Rubio'ya teşekkür etti.

İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarını durmasının zorunlu olduğunu belirten Avn, bunu, gelecek hafta Washington'da yapılması kararlaştırılan müzakerelerin ilerlemesi için temel şart olarak gördüğünü ifade etti.

Avn, söz konusu müzakerelerin başlatılmasındaki temel hedefin, Lübnan'ın güvenliğini, istikrarını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak olduğunu kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre Rubio, Lübnan'ın tüm komşularıyla barış içinde yaşayan ve tam egemenliğe sahip bir devlet kurma çabalarına destek verdiklerini belirtti.

Lübnan'ın İsrail ile yürüttüğü ikili müzakerelerin, yeniden inşa, ekonomik iyileşme ve "şiddet döngüsüne" son verilmesi için uygulanabilir tek yol olduğunu ifade eden Rubio, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ile tüm Lübnan topraklarında kontrolün yeniden sağlanmasının gerekli olduğunu kaydetti.

Ayrıca taraflar, 23-25 Haziran tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenmesi planlanan bir sonraki müzakere turunu ele aldı.