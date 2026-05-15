Lübnan Başbakanı'ndan Arap Desteği Çağrısı

15.05.2026 23:35
Lübnan Başbakanı Selam, İsrail ile müzakerelerde Arap ve uluslararası destek istedi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD arabuluculuğunda İsrail ile yürütülen müzakereler için Arap ve uluslararası destek çağrısında bulundu.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre Selam, başkent Beyrut'ta Makasid Cemiyeti tarafından eski başkanı Faysal Sınno onuruna düzenlenen törende konuştu.

Lübnan'ın kuruluşundan bu yana en tehlikeli krizlerden birinden geçtiğini belirten Selam, yıllar boyunca devletin "ortak bir çatı" yerine "ganimet" gibi görüldüğünü, kurumların itibarının zedelendiğini, kamu yönetiminin dağıldığını ve halkın devlete olan güvenini kaybettiğini söyledi.

Selam, İsrail ile yürütülen müzakerelerde Lübnan'ın pozisyonunu güçlendirmek amacıyla Arap ve uluslararası desteğin seferber edilmesini istedi.

Ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren İsrail'in işlediği suçların belgelenmesi için uluslararası platformlara başvuracaklarını aktaran Selam, Lübnan'a kanıt toplamak ve İsrail'in işlediği suçları tespit etmek üzere Birleşmiş Milletler heyeti gönderilmesini talep edeceklerini ifade etti.

Lübnan'ın gerçek anlamda kurtuluşunun ancak devlet anlayışına açık şekilde geri dönülmesiyle mümkün olacağını vurgulayan Selam, "kararı egemen olan, anayasasına saygı duyan ve yasalarını herkese uygulayan bir devlet" istediklerini söyledi.

Selam, "İstediğimiz devlet, eşit vatandaşlık devleti, etkin kurumlar devleti, bağımsız yargı ve modern yönetim devletidir." dedi.

İsim vermeden Hizbullah'a eleştiri

Ülkede yalnızca anayasal kurumların kararının geçerli olması gerektiğini belirten Selam, "Tek silahın ulusal ordunun silahı olması ve hiçbir kişinin hukukun üstünde ya da dışında kalmaması gerekir." ifadelerini kullandı.

Selam ayrıca, isim vermeden Hizbullah'ı eleştirerek, şunları söyledi:

"Yabancı projeler ve çıkarlar uğruna yürütülen anlamsız maceralar artık yeter. Sonuncusu da bizim seçmediğimiz, aksine bize dayatılan bir savaştı. Bu savaş, İsrail'i 5 noktadan çıkarmaya çalıştığımız bir dönemde, bugün 68 beldeyi, köyü ve noktayı İsrail'in işgal etmesiyle sonuçlandı. Bütün bunlardan, beraberinde getirdiği ölüm, yıkım, göç ve trajedilerden sonra hala çıkıp aklımızla alay edercesine buna 'zafer' diyenler var."

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

14 ve 15 Mayıs'ta düzenlenen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Nisan'da sona erecek geçici ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırıldı.

Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

