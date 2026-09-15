Lübnan Başbakanı Selam, İsrail saldırılarının maliyeti 27 milyar doları aşabilir dedi - Son Dakika
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Lübnan Başbakanı Selam, İsrail saldırılarının maliyeti 27 milyar doları aşabilir dedi

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Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in 8 Ekim 2023 ve 2 Mart 2026'da başlattığı saldırıların toplam maliyetinin 20 milyar doları aştığını, hesaplamalar tamamlandığında 27 milyar doları da aşabileceğini belirtti. Selam ayrıca saldırılarda yaklaşık 9 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve 91 bin konutun yıkıldığını kaydetti.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in ülkesine yönelik 8 Ekim 2023'te ve 2 Mart 2026'da başlattığı saldırıların toplam maliyetinin 20 milyar doları aştığını, hesaplamalar tamamlandığında bu tutarın 27 milyar doları da aşabileceğini belirtti.

Başbakan Selam, Lübnan Meclisinde hükümetin çalışmalarına ilişkin konuştu.

Mart ayında Lübnan'a istemediği bir savaşın dayatıldığını söyleyen Selam, "Bölgede savaş riskinin arttığını gördüğümüzde, hepinizin bildiği gibi bu savaşa girmenin sonuçlarına karşı defalarca uyarıda bulunduk." dedi.

Selam, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'te ve 2 Mart 2026'da başlattığı saldırıların Lübnan'a ağır insani ve ekonomik bedeller ödettiğini belirtti.

Başbakan Selam, "İki savaşın Lübnan'a toplam maliyeti kesin olarak 20 milyar doları aştı. 2026 savaşına ilişkin hesaplamalar tamamlandığında toplam maliyet 27 milyar doları da aşabilir." ifadesini kullandı.

İsrail saldırılarında yaklaşık 9 bin kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Selam, on binlerce evin ise yıkıldığını söyledi.

Selam, 75'ten fazla köy ve beldenin bulunduğu Lübnan topraklarının bir bölümünün işgal altında kaldığını, buraların sakinlerinin hala evlerine ve geçim kaynaklarına dönemediğini kaydetti.

"Savaşı bitirmek istiyoruz"

Selam, devletin ülke genelinde otoritesinin sağlanması ve silahların devlet tekelinde toplanması için Lübnan ordusunun kapasitesinin güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Lübnan'ın güneyinde saldırılar sürdüğü müddetçe istikrarın sağlanamayacağını dile getiren Selam, şunları kaydetti:

"Savaşı bitirmek istiyoruz. Hedefimiz, İsrail'in Lübnan topraklarının tamamından çekilmesi, tüm esirlerimizin serbest bırakılması ve halkımızın yeniden imar etmek istediğimiz köy ve beldelerine güvenli ve onurlu şekilde dönmesidir."

İsrail ile doğrudan müzakereler

İsrail ile doğrudan müzakerelere dair ise Selam, Anayasa'nın 52. Maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın ABD'nin himayesinde İsrail ile müzakereleri yürüttüğünü ifade etti.

Lübnan adına müzakere yürüten tek tarafın Lübnan devleti olduğunu vurgulayan Selam, müzakerelerde üzerinde uzlaşılan çerçeve anlaşmasının süreçte referans niteliği taşıdığını belirterek, "Müzakere, kendi başına haklardan vazgeçmek değil bu hakları diplomatik yollarla geri almanın bir aracıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Yıkımın boyutu, devletin mevcut kaynaklarıyla üstlenebileceğinin çok ötesinde"

İsrail'in mart ayında başlattığı saldırılarda 91 bin konutun tamamen veya kısmen yıkıldığı bilgisini veren Selam, çok sayıda köy ve beldenin de tamamen yıkıldığını aktardı.

İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin güvenli ve onurlu dönüşü için gerekli koşulları sağlamaya çalıştıklarını söyleyen Selam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yıkımın boyutu, devletin mevcut kaynaklarıyla tek başına üstlenebileceğinin çok ötesindedir. Bu nedenle yeniden imar ve toparlanma, devlet kaynaklarının yanı sıra Arap ve uluslararası desteğe ve büyük miktarda dış finansmana ihtiyaç duymaktadır."

Kaynak: AA

Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

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