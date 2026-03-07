Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Uluslararası Görüşmeler - Son Dakika
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Uluslararası Görüşmeler

07.03.2026 18:12
Avn, İspanya Kralı ve Fransa Cumhurbaşkanı ile Lübnan'daki durumu görüşmek için telefonla konuştu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan ve bölgedeki son gelişmeleri ele almak üzere İspanya Kralı 6. Felipe ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral 6. Felipe, Cumhurbaşkanı Avn ile yaptığı telefon görüşmesinde, İspanya'nın zor bir dönemden geçen Lübnan'ın yanında olduğunu belirterek dayanışma mesajı verdi.

Avn ise İspanya Kralı'na destek mesajı için teşekkür ederek, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) saflarında yer alan İspanyol birliğinin güneydeki görev bölgelerinde kalmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Avn, ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile de Lübnan'daki gelişmeleri ve gerilimi düşürmeye yönelik temasları ele almak üzere telefonda görüştü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 294 kişinin öldüğünü, 1023 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Fransa, Lübnan, Güncel, Son Dakika

