Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, UNIFIL çekilirse bölgede güvenlik boşluğu olur diye uyardı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücünün (UNIFIL) ülkede kalmasını istediklerini belirterek, bu gücün çekilmesinin bölgenin güvenliğini olumsuz etkileyecek bir boşluk oluşturacağı uyarısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'ta BM Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix'i kabul etti.

Görüşmede Avn, UNIFIL'in göreve başladığı tarihten bu yana üstlendiği rolün önemine ve personelinin fedakarlıklarına işaret ederek, Lübnan'ın bu gücün ülkede kalması yönündeki tutumunu koruduğunu ifade etti.

İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde çoğu UNIFIL'in operasyon alanında bulunan köy ve beldeleri işgal ettiğini hatırlatan Avn, UNIFIL'in çekilmesinin, bölgenin güvenliğini olumsuz etkileyecek bir boşluk oluşturacağını vurguladı.

Bölge sakinlerinin çeşitli alanlarda faaliyet gösteren UNIFIL'in varlığından memnuniyet duyduğunu ve üstlendiği role güvendiğini kaydeden Avn, halkın bu gücün köy ve beldelerinde kalmasını istediğini ifade etti.

Avn, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Lübnan'ın UNIFIL'in gelecek yıl da görevini sürdürmesi yönündeki talebine olumlu yanıt vermesini umduğunu belirtti.

Lübnan'ın güneyinde yaklaşık yarım asırdır görev yapan UNIFIL'in görev süresi yıl sonunda doluyor.

Seçenekler masada

Öte yandan Lacroix, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, UNIFIL'in görev süresinin sona ermesinin ardından BM'nin ülkedeki varlığını sürdürmesine ilişkin seçeneklerin hala masada olduğunu belirtti.

BM'nin Lübnan'da ve bölgede istikrarın sağlanmasında rol oynamayı sürdürebileceğini dile getiren Lacroix, "BM Genel Sekreteri, UNIFIL'in görev süresinin sona ermesinin ardından BM varlığının devam etmesine ilişkin çeşitli seçenekleri BMGK'ye sundu." bilgisini paylaştı.

Seçeneklerin Lübnan makamlarının görüşleri doğrultusunda hazırlandığını aktaran Lacroix, BMGK'deki tartışmalarda, konudan doğrudan etkilenen ülke olarak Lübnan'ın sesinin duyulmasının gerekli olduğunu vurguladı.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Lübnan'ın güneyini işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gereçlerin bulundurulmasını öngörüyor.