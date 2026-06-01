Lübnan Cumhurbaşkanı: Müzakere Savaşın Yerine Geçmeli

01.06.2026 15:40
Joseph Avn, müzakerelerin savaştan daha güvenli olduğunu vurguladı ve süreçten vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, müzakerenin savaşa kıyasla daha güvenli bir seçenek olduğunu belirterek, İsrail ile yürütülen müzakere sürecinden geri adım atmayacaklarını bildirdi.

Avn, yaptığı açıklamada, "Müzakere savaştan daha güvenlidir. Savaşın yıkımını ve sonuçlarını gördük, görmeye de devam ediyoruz. Ancak müzakere sorunları bir anda çözmez; zaman gerektiren bir süreçtir ve bizim başka seçeneğimiz yok." ifadelerini kullandı.

Müzakerenin teslimiyet ya da taviz olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Avn, bunun savaşları mümkün olan en az zararla sona erdirmenin bir yolu olduğunu belirtti.

Lübnan yönetiminin müzakere seçeneğinden vazgeçmeyeceğini kaydeden Avn, "Müzakereler zaman zaman aksayabilir veya ulaşmak istediğimiz hedefe ulaşması gecikebilir ancak süreç ilerliyor. Sonuçta tüm sorunlar, ne kadar uzun sürerse sürsün, müzakere yoluyla çözülür. Savaş ise hiçbir taraf için sonuç getirmez." dedi.

İsrail ile yürütülen temasların uzun soluklu bir süreç olduğuna işaret eden Avn, tüm tarafların çözüm için çaba gösterdiğini ve savaşın hiçbir kesime fayda sağlamayacağını ifade etti.

İsrail'in, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırıları sürerken, ABD'nin başkenti Washington'da yarın İsrail ve Lübnan heyetleri arasında 4. tur müzakerelerin yapılması planlanıyor.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kısa süre önce orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdi.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

14 ve 15 Mayıs'ta düzenlenen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Nisan'da sona erecek geçici ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

