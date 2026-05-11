Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan ABD'ye İsrail Baskısı
Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan ABD'ye İsrail Baskısı

11.05.2026 13:22
Joseph Avn, ABD Büyükelçisi ile görüştü, İsrail'e ateşkes ihlallerini durdurması için baskı yapılmasını istedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa ile yaptığı görüşmede, İsrail'e ateşkes ihlallerini ve saldırılarını durdurması için baskı yapılmasının önemini vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn, Büyükelçi İsa'yı kabul etti.

Görüşmede Avn ile İsa, bu hafta Washington'da yapılacak üçüncü Lübnan-İsrail toplantısına ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

Avn, İsrail'e ateşkese uyması, saldırılarını durdurması, ayrıca güneyde işgal altında tuttuğu bölgelerde evlerin yıkılması ve iş makineleriyle tahrip edilmesine son verilmesi için baskı yapılması gerektiğini vurguladı.

İsrail ise Lübnan'da 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırıları sürüyor.

İsrail ve Lübnan arasında ABD öncülüğünde yürütülen görüşmeler kapsamında taraflar, 14 ve 23 Nisan'da Washington'da bir araya gelmişti. Heyetler düzeyinde yapılacak üçüncü tur görüşmeleri ise 14 ve 15 Mayıs'ta yine Washington'da düzenlenecek.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

