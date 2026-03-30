Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan İsrail İhlalleri Açıklaması

30.03.2026 18:36
Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını 'trajik' olarak nitelendirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkenin güneyindeki durumun İsrail'in ihlalleri ve müzakere girişimini görmezden gelmesi nedeniyle "trajik" olduğunu belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda "Gassan Skaf Ulusal Forumu" heyetini kabul etti.

Avn, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in ülkesine yönelik saldırıları ve ihlallerine işaret ederek, "Güneydeki durum, İsrail'in ağır ihlalleri ve müzakere girişimini görmezden gelmesi nedeniyle trajik." ifadelerini kullandı.

Ülkede iç barışa yönelik tehdit bulunmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Avn, güvenlik kurumlarının herhangi bir iç güvenlik zafiyetini önlemek için kararlı adımlar attığını söyledi.

Lübnan'da hiç kimsenin bir iç savaş istemediğini vurgulayan Avn, kamu düzenini bozmayı amaçlayan girişimlerin başarısız olacağını belirtti.

Avn ayrıca, İsrail ile müzakere sürecinin başlatılması için uluslararası temasların sürdüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Avn, 9 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail ile doğrudan müzakerelerin başlatılması çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1247'ye çıktığını bildirmişti.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

