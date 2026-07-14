Lübnan Cumhurbaşkanı Roma Görüşmelerini Umutla Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan Cumhurbaşkanı Roma Görüşmelerini Umutla Bekliyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Roma Görüşmelerini Umutla Bekliyor
14.07.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Joseph Avn, Roma'daki görüşmelerin İsrail'in Lübnan'dan çekilmesine yol açmasını umuyor.

BEYRUT, 14 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, salı ve çarşamba günü İtalya'nın başkenti Roma'da yapılması planlanan görüşmelerin, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesine vesile olmasını umduğunu söyledi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, pazartesi günü açıklamada bulunan Avn, egemenlik haklarından taviz vermeyeceklerini vurgulayarak kısa süre önce imzalanan çerçeve anlaşmasında İsrail'in, "Lübnan'da herhangi bir toprak iddiası olmadığını" teyit ettiğini belirtti.

Avn açıklamasında, 21 Temmuz'da gerçekleştireceği Washington ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump'a Lübnan'ın tutumunu anlatacağını, çerçeve anlaşmasının uygulanması ile Lübnan'ın taleplerinin karşılanması için İsrail üzerinde baskı kurmasını isteyeceğini de sözlerine ekledi.

Haziran ayı sonunda Washington'da imzalanan çerçeve anlaşması, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden geri çekilmesini öngörüyor.

Roma'da gerçekleştirilmesi planlanan İsrail-Lübnan görüşmeleri, nisan ayından bu yana Washington'da gerçekleştirilen büyükelçi düzeyinde beş görüşmenin ardından iki ülke arasındaki müzakerelerin altıncı turu olacak.

Öte yandan Lübnan medyasında yer alan haberlere göre, İsrail pazartesi günü de Lübnan'ın güneyindeki operasyonlarını sürdürdü. Haddasa'da evleri ateşe veren İsrail güçleri, Kefr Rumman'ı bombaladı ve Yukarı Nebatiye ile Kefr Tebnit arasındaki bölgeyi topçu ateşine tuttu.

Kaynak: Xinhua

Donald Trump, ABD Başkanı, Washington, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, İtalya, İsrail, Lübnan, Dünya, Roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Cumhurbaşkanı Roma Görüşmelerini Umutla Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler o anlar kamerada Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler; o anlar kamerada
Sürü sahibi yıkıldı 150 hayvan aynı anda telef oldu Sürü sahibi yıkıldı! 150 hayvan aynı anda telef oldu
İmamoğlu’nun ’bilirkişi’ davası ertelendi İmamoğlu'nun 'bilirkişi' davası ertelendi
Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ gitti ama benzer yapılanmalara dikkat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ gitti ama benzer yapılanmalara dikkat
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var

12:05
Bakan Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
11:43
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Nihat Kahveci gözaltına alındı
11:32
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var
11:27
Bahçeli’den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
10:32
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar 200 bin TL tazminat alacaklar
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
10:21
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 12:31:03. #7.13#
SON DAKİKA: Lübnan Cumhurbaşkanı Roma Görüşmelerini Umutla Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.