Lübnan'da Ateşkes ve İstikrar Görüşmeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan'da Ateşkes ve İstikrar Görüşmeleri

Lübnan\'da Ateşkes ve İstikrar Görüşmeleri
23.06.2026 23:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Avn, Hollanda bakanlarıyla ateşkes, mülteciler ve Lübnan ordusunu görüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ve Hollanda İltica ve Göç Bakanı Bart van den Brink ile yaptığı görüşmede, önceliğin ateşkesin sağlanması, İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve Lübnan'ın taleplerinin karşılanması olduğunu belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'ta Hollandalı bakanlar Berendsen ve Brink'i kabul etti.

Görüşmede İsrail ile yürütülen müzakere, ateşkes, Lübnan ordusunun desteklenmesi ve Suriyeli mültecilerin durumu ele alındı.

Hollanda'ya Lübnan'a ve ordusuna desteğinden dolayı teşekkür eden Avn, Lübnan'ın güvenlik ve istikrarı güçlendirecek her türlü "dost ve kardeş" ülke desteğini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Avn, bu desteğin İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesine, güneydekilerin köy ve beldelerine dönmesine, esirlerin ailelerine kavuşmasına, yıkılan bölgelerin yeniden imar edilmesine ve Lübnan ordusunun ülke genelinde konuşlanarak tek başına güvenliği sağlamasına katkı sunması gerektiğini vurguladı.

Washington'da İsrail ile yürütülen müzakerelerin, Lübnan'ın tüm taleplerinin karşılanmasını sağlayacak açık bir program için uygun zemin oluşturmayı hedeflediğini kaydeden Avn, bunun geçmişteki geçici uzlaşılar yerine gerçek ve kalıcı bir barışın önünü açacağını söyledi.

Avn ayrıca, Lübnan'ın karar alma süreçlerinde yeniden söz sahibi olmaya başladığını ve Lübnanlıların büyük çoğunluğunun devletin kalıcı istikrarı sağlama yönündeki adımlarını desteklediğini ifade etti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Berendsen ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, görüşmede İsrail ile devam eden müzakereleri, bölgede gerilimi azaltmaya yönelik son çabaları ve Lübnan'ın geleceğini ele aldıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da Ateşkes ve İstikrar Görüşmeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FransaI-Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü İşte yaşananlar FransaI-Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü! İşte yaşananlar
Haaland durdurulamıyor Norveç Dünya Kupası’na damga vuruyor Haaland durdurulamıyor! Norveç Dünya Kupası'na damga vuruyor
Ankara’da katliam gibi kaza 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı Ankara'da katliam gibi kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Trump fena kızdı Netanyahu’nun “sınırsız“ yetkisini elinden aldı Trump fena kızdı! Netanyahu'nun "sınırsız" yetkisini elinden aldı
Adalar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu Başkan dahil 35 kişi tutuklandı Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Başkan dahil 35 kişi tutuklandı
400 milyon lira iddiası tutmadı Melih Gökçek’ten yeni açıklama 400 milyon lira iddiası tutmadı! Melih Gökçek'ten yeni açıklama

22:46
TFF, 1. Lig ekibinin harcama limitini 0 TL olarak açıkladı
TFF, 1. Lig ekibinin harcama limitini 0 TL olarak açıkladı
22:30
Donald Trump insafa geldi ABD’den İran’a izin
Donald Trump insafa geldi! ABD'den İran'a izin
22:26
Haymana Belediye Başkanı, CHP’den istifasının gerekçesini Haberler.com’a açıkladı
Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı
20:21
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
18:56
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB’yi ziyaret etti
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti
18:50
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat Ağır hapis cezası geliyor
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 23:13:29. #.0.5#
SON DAKİKA: Lübnan'da Ateşkes ve İstikrar Görüşmeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.